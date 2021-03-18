Интерпайп за год пандемии потратил 75,3 млн грн на защиту сотрудников Трубно-колесная компания Интерпайп за год пандемии COVID-19 направила 73,5 млн грн на защиту своих сотрудников.



"Компания не только помогает закупать оборудование для больниц Днепра, Никополя и Новомосковска. В марте прошлого года, на старте эпидемии, на всех активах были введены беспрецедентные карантинные меры. Действуют они и сейчас", - говорится в сообщении компании на странице Интерпайпа в Facebook.



В частности за "коронавирусный" год компания закупила для сотрудников 200 тыс. масок и респираторов и 7,3 тыс. л антисептика, провела более 16 тыс. ПЦР-тестов сотрудников, обеспечила работу 49 маршрутов корпоративного транспорта, санобработку автобусов, а также дезинфекцию бытовых и офисных помещений



"Пока эпидемия не отступила, мы продолжим держать руку на пульсе. И на наших заводах, и в городах присутствия", - подчеркивается в сообщении.



Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году Интерпайп реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



В Интерпайп работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.



МинПром



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