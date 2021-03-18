Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ExxonMobil прогнозируют дальнейший рост цен на базовое масло во всем мире

18.03.21 16:07
печать
размер текста:

На февральской онлайн конференции ICIS World Base Oils & Lubricants Live директор по продажам базовых масел и специальных продуктов ExxonMobil Виктор Мартинес заявил о том, что поставки базового масла напрямую зависят от производства топлива. Пока на мировом рынке сохраняются запасы топлива и нет нужды в новых поставках, производить базовое масло никто не намерен. По этим причинам и возник сегодняшний глобальный кризис смазочной отрасли. Продукт остается дефицитным, что обуславливает его ежемесячное подорожание.

Напомним, начиная с октября 2020 года на мировом нефтерынке наметилась тенденция небывалого роста цен на базовые масла. За шесть месяцев (с октября 2020 года по март 2021 года) цены на базу I и II группы в целом выросли почти на 70%. Наблюдаемый кризис на мировом нефтерынке сегодня пришелся именно на масла для промышленного сектора. В основном их производят из базовых масел SN-150, SN-500.

Ведущие специалисты крупнейших в мире компаний по производству смазочной продукции объясняют глобальный кризис особенностями процесса производства базовых масел. Виктор Мартинес, директор по продажам базовых масел и специальных продуктов ExxonMobil Fuels & Lubricants рассказал, что нефтепереработчики должны закупить 10 баррелей сырой нефти, чтобы произвести один баррель первичного базового масла. Сырая нефть проходит через установки перегонки и вакуумную обработку, в результате чего получается восемь баррелей промежуточного сырья для дизельного топлива, реактивного топлива и бензина. Остальные два барреля - это вакуумный газойль, или сырье для базовых масел.

После обработки примерно половина вакуумного газойля становится базовым маслом, а остальная часть предназначена для использования в качестве топлива. Таким образом, вы можете видеть, насколько меньше производство базового сырья по сравнению с топливом”, - отметил Виктор Мартинес.

По словам Мартинеса, рентабельность от переработки в прошлом году была ниже, чем во время любого предыдущего экономического кризиса. Отрасль отреагировали на это закрытием целых нефтеперерабатывающих заводов, либо подразделений на них и перепрофилированием их в терминалы для производства биотоплива.

"Мировой спрос на готовые смазочные материалы резко упал в апреле и мае 2020 года, как и спрос на базовые масла. Именно в этот период начало сокращаться производство базовых компонентов, и в результате глобальные рынки были примерно сбалансированы в первой половине 2020 года. А уже летом спрос на готовые смазочные материалы начал восстанавливаться, при том что спрос на топливо оставался низким", - рассказала Эми Клэкстон, генеральный директор My Energy Consulting.

Сегодня запасы топлива остаются избыточными, и в производстве базовых масел просто нет смысла. Поэтому и цены на дефицитное базовое масло продолжают расти во всем мире. Согласно многочисленным прогнозам, спрос на топливо возрастет не раньше, чем в 2022 году. И только к этому времени можно будет понять, какая цена сформируется вокруг базовых масел I и II группы.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:02
Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2
17:51
Рада пока решила не отменять летнее время
17:34
Китайская Jingye Group спасает обанкротившуюся British Steel
17:17
Канадская Ivanhoe Mines привлечет еще 575 млн долл. для медного рудника в Конго
16:57
Vale отказывается от хвостохранилищ для жидких шламов в пользу сухих отходов
16:33
Китай попридержит инвестиции в Украину
16:15
Украина должна стать одним из центров продуктовой безопасности для мира – Шмыгаль
15:54
Украина заинтересована в создании ЗСТ с Японией
15:22
В текущем году Казахстан планирует увеличить выплавку стали на 17%
15:18
В Раде хотят создать новую коррупционную кормушку в экологии – Гриб
14:52
ArcelorMittal прессует покупателей все новыми повышениями цен
14:37
Китай лишил украинских машиностроителей заказа на десятки миллионов евро
14:09
Метинвест создал горно-металлургический университет
13:50
Областям предлагают брать кредиты ЕБРР на ремонт дорог
13:35
В Британии правительство призывают спасти Liberty Steel
13:13
ArcelorMittal добилась приостановки действия постановления о закрытии завода ILVA
12:57
Сталевары Китая ждут падения цен на руду
12:35
Минэнерго назначило ВостГОКу аудитора
12:11
Бизнес согласился сохранить нынешние цены на продукты питания
11:54
Нафтогаз отбился от доуплаты в бюджет 72 млрд грн
18.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!