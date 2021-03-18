ExxonMobil прогнозируют дальнейший рост цен на базовое масло во всем мире На февральской онлайн конференции ICIS World Base Oils & Lubricants Live директор по продажам базовых масел и специальных продуктов ExxonMobil Виктор Мартинес заявил о том, что поставки базового масла напрямую зависят от производства топлива. Пока на мировом рынке сохраняются запасы топлива и нет нужды в новых поставках, производить базовое масло никто не намерен. По этим причинам и возник сегодняшний глобальный кризис смазочной отрасли. Продукт остается дефицитным, что обуславливает его ежемесячное подорожание.



Напомним, начиная с октября 2020 года на мировом нефтерынке наметилась тенденция небывалого роста цен на базовые масла. За шесть месяцев (с октября 2020 года по март 2021 года) цены на базу I и II группы в целом выросли почти на 70%. Наблюдаемый кризис на мировом нефтерынке сегодня пришелся именно на масла для промышленного сектора. В основном их производят из базовых масел SN-150, SN-500.



Ведущие специалисты крупнейших в мире компаний по производству смазочной продукции объясняют глобальный кризис особенностями процесса производства базовых масел. Виктор Мартинес, директор по продажам базовых масел и специальных продуктов ExxonMobil Fuels & Lubricants рассказал, что нефтепереработчики должны закупить 10 баррелей сырой нефти, чтобы произвести один баррель первичного базового масла. Сырая нефть проходит через установки перегонки и вакуумную обработку, в результате чего получается восемь баррелей промежуточного сырья для дизельного топлива, реактивного топлива и бензина. Остальные два барреля - это вакуумный газойль, или сырье для базовых масел.



“После обработки примерно половина вакуумного газойля становится базовым маслом, а остальная часть предназначена для использования в качестве топлива. Таким образом, вы можете видеть, насколько меньше производство базового сырья по сравнению с топливом”, - отметил Виктор Мартинес.



По словам Мартинеса, рентабельность от переработки в прошлом году была ниже, чем во время любого предыдущего экономического кризиса. Отрасль отреагировали на это закрытием целых нефтеперерабатывающих заводов, либо подразделений на них и перепрофилированием их в терминалы для производства биотоплива.



"Мировой спрос на готовые смазочные материалы резко упал в апреле и мае 2020 года, как и спрос на базовые масла. Именно в этот период начало сокращаться производство базовых компонентов, и в результате глобальные рынки были примерно сбалансированы в первой половине 2020 года. А уже летом спрос на готовые смазочные материалы начал восстанавливаться, при том что спрос на топливо оставался низким", - рассказала Эми Клэкстон, генеральный директор My Energy Consulting.



Сегодня запасы топлива остаются избыточными, и в производстве базовых масел просто нет смысла. Поэтому и цены на дефицитное базовое масло продолжают расти во всем мире. Согласно многочисленным прогнозам, спрос на топливо возрастет не раньше, чем в 2022 году. И только к этому времени можно будет понять, какая цена сформируется вокруг базовых масел I и II группы.



МинПром



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