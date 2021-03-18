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УСПП считает, что для увольнения Жмака нет оснований

18.03.21 15:05 , Интерфакс-Украина
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Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) считает, что для досрочного прекращения полномочий главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака нет аргументированных оснований, следует из позиции УСПП, обнародованной в четверг.

Подчеркивается, что такое решение правительство приняло по представлению наблюдательного совета компании, который накануне заблокировал процесс ее модернизации, в частности выделения сферы грузоперевозок в филиал "УЗ Карго".

"Мы ожидаем публичную ревизию деятельности УЗ и ее наблюдательного совета за предыдущий период. Только на основе такого анализа можно делать какие-то выводы о деятельности нынешнего правления. Кроме того, настаиваем на продолжении модернизации "Укрзализныци", - отметил президент УСПП Анатолий Кинах.

Он также напомнил, что Жмак возглавлял компанию с конца 2020 года и за это время "Укрзализныця" "показала положительные тенденции, активно взяв курс на реформу.

В УСПП также обеспокоены тем фактом, что временная следственная комиссия Верховной Рады по "Укрзализныце" не рассматривала вопрос о работе предыдущего руководства и набсовета компании.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины по представлению набсовета "Укрзализныци" 17 марта уволил главу правления компании Жмака и вновь назначил на должность и.о. главы правления Ивана Юрика (действующий член правления УЗ), ранее уже исполнявшего обязанности главы компании.

Ранее набсовет "Укрзализныци" рассматривал возможность отстранения главы правления УЗ.

Как позже сообщил сам Жмак, он не планирует покидать железнодорожную отрасль.

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