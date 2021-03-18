Металлолом необходимо признать стратегическим ресурсом экономики Украина должна пересмотреть отношение к металлоллому. В современных экономических условиях он становится стратегически важным сырьем для национальной экономики, считает народный депутат Муса Магомедов.



"Нам нужно становиться более прагматичными, если мы хотим выжить в условиях растущей конкуренции на мировом рынке промышленной продукции", - отметил он.



Нардеп отметил, что в этом году в рамках участия в зеленом переходе Украину ждет два важных события. Первое из них – это определение Второго Национально-определенного взноса, то есть обязательств по уровню выбросов СО2 до 2030 года в рамках Парижского соглашения. Второе – решение властей ЕС по введению механизма СВАМ (Carbon Boarder Adjusment Mechanism), которым будут определены условия применения "углеродного налога" на импорт, а также список стран, на которых он распространится в первую очередь.



"С учетом внедрения СВАМ и активного внедрения European Green Deal металлолом стал важнейшим стратегическим сырьем. Страны ограничивают вывоз лома, чтобы обеспечить сырьем металлургические производства. Ведь выплавка стали из лома с помощью электроэнергии – это единственный доступный способ промышленного производства, отвечающий требованиям Green Deal. В США электрометаллургия занимает более 50% рынка, в ЕС - около 40%, в Южной Корее - 35%, Японии - 20%", - подчеркивает М.Магомедов.



В то же время он обратил внимание на то, что Украина пока не имеет широких возможностей для развития зеленой металлургии. Но, учитывая рост спроса на лом на мировом рынке, нам необходимо бережно подходить к вопросу экспорта лома. ГМК формирует 20% всего украинского товарного экспорта, поэтому нельзя допустить, чтобы отечественная металлургия осталась без сырья.



М.Магомедов также подчеркнул, что благодаря экспортным пошлинам в размере 58 евро за тонну только, в 2020 году металлолома из страны вывезли на 15,1% меньше, чем в 2019 году. Сейчас стоит вопрос о продлении этой пошлины. Соответствующий законопроект № 5175 находится на рассмотрении в парламенте. Его принятие позволит не только избежать дефицита сырья, но потерь для бюджета и экономики.



"Экспорт тонны лома дает 1914 грн налоговых поступлений в бюджет, а переработка - 8200 грн. Плюс к этому, развитие переработки лома в сталь позволит сохранить 21 тыс и может создать дополнительно 3,5 тыс рабочих мест. По расчетам экспертов, ежегодный вклад переработки лома в рост ВВП Украины составляет 0,03%", - резюмировал М.Магомедов.



МинПром



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