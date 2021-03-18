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Госэкоконтроль должен стимулировать, а не карать - Магера

18.03.21 11:25
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Задача власти – создавать необходимые условия и стимулировать развитие бизнеса, а не превращать Украину в полицейское государство для промышленности. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

Он отметил, что законопроект № 3091 о государственном экологическом контроле готов к рассмотрению. Согласно документу, в Украине создаются основания для ликвидации Государственной экологической инспекции. Вместо нее будет создан новый орган, задача которого - осуществлять контроль за выполнением экологических норм.

"Реформа системы экологического контроля, безусловно, нужна. Но важно помнить, что, согласно европейским практикам, главной задачей экоконтроля является предупреждение и профилактика нарушений, а не наказание нарушителей. Во время доработки в документ внесли ряд изменений, на которых настаивал бизнес", - сказал С.Магера.

Теперь проверки будут осуществляться лишь в рабочее время, внеплановые проверки могут касаться только вопроса, являющегося основанием для проверки. Кроме того, уточнен механизм проведения рейдовых проверок, их можно будет совершать исключительно в отношении физических лиц. Важной новеллой стало лишение инспекторов права останавливать производство без решения суда.

Тем не менее, в тексте законопроекта осталось немало спорных положений, отмечает С.Магера. Например, у нового контролирующего органа появляется возможность применять правила международных договоров, ратифицированных Радой. Без специальной правовой адаптации к действующему законодательству чиновники смогут трактовать их по-своему. Например, 4-ступенчатая градация по уровню влияния на экологию даст экоконтролю возможность злоупотреблять внеплановыми проверками.

Кроме того, эксперты отмечают, что з/п № 3091 не согласован с ЗУ "О водном транспорте" и дублирует полномочия Морской администрации Украины. Нелепым и нелогичным выглядит норма документа, обязывающая согласовывать технологию перегрузки грузов с инспекторами по охране окружающей среды. Кстати, эта норма была отменена специальным распоряжением Кабмина, но, видимо, коррупционеры от власти пытаются вернуть ее через данный законопроект

"Вопиюще несправедливо выглядят нормы о праве экологических инспекторов останавливать и изымать любые транспортные средства, которые, по их мнению, наносят вред окружающей среде, или – о праве проводить любые проверки по обращению физического лица. Как видно, з/п содержит немало коррупционных "окон". Их обязательно нужно закрыть перед вынесением документа в зал для голосования", - резюмировал С.Магера.

МинПром

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