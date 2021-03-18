Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Codelco модернизирует обогатительный комбинат на севере Чили за 882 млн долл.

18.03.21 13:33 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Региональные экологические органы выдали национальной компании Codelco разрешение на реализацию проекта по продлению срока эксплуатации медного рудника Radomiro Tomic в области Антофагаста на севере Чили.

Проект стоимостью 882 млн долл. предусматривает, в первую очередь, модернизацию обогатительного комбината. Благодаря внедрению технологии биовыщелачивания он сможет перерабатывать более бедные руды.

За счет этого функционирование рудника будет продлено на семь лет. Ранее Codelco планировала его закрытие в конце 2022 г. из-за исчерпания месторождения, но модернизация позволит предприятию проработать до 2030 г.

В 2020 г. на Radomiro Tomic было получено 261 тыс. т меди. В дальнейшем его производительность не должна существенно измениться.

Модернизация этого рудника представляет собой часть долгосрочной инвестиционной программы Codelco общим объемом 40 млрд долл., рассчитанной на 10 лет. Она предусматривает реконструкцию ряда других объектов, функционирующих на протяжении многих десятилетий и освоение новых месторождений, благодаря чему компания сохранит лидирующие позиции на мировом рынке меди.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:14
С 18 марта Минторг США вводит новые экспортные ограничения против РФ
13:01
Власти Киева приняли решение ввести жесткий карантин с 20 марта
12:56
ArcelorMittal заявила о планах выплавить 600 тыс. тонн зеленой стали до конца 2022 года
12:50
Металлолом необходимо признать стратегическим ресурсом экономики
12:34
В ООН ждут роста мировой экономики почти на 5% в 2021 году
12:11
Германия решила потратить 2 млрд евро на зеленый водород
11:58
В Европе количество сотрудников, работающих из дома, выросло почти в 18 раз
11:35
УЗ в ближайшее время объявит конкурс на должность нового председателя правления
11:25
Госэкоконтроль должен стимулировать, а не карать - Магера
11:12
Азовсталь освоила четыре новых вида продукции
10:54
Новая редакция приказа о списании вагонов должна примирить всех участников рынка
10:34
Минэнерго решило отозвать Концепцию реформирования угольной отрасли
10:14
Иран цинично скрывает истинные причины катастрофы самолета МАУ – МИД
09:59
Украина должна активнее продвигать свой экспорт
09:12
Китайские метзаводы наращивают производство арматуры
08:52
Декарбонизации мирового алюминиевого сектора обойдется минимум в 500 млрд долл
08:39
Загрузка метмощностей в США приближается к отметке в 80%
08:04
В январе-феврале Украина увеличила потребление электроэнергии на 4,6%
17.03.21
17:51
Украина сожгла 40,3% запасов газа в ПХГ
17:35
Южная Корея готова дать Украине денег на строительство евроколеи
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!