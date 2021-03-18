В ООН ждут роста мировой экономики почти на 5% в 2021 году

В этом году мировая экономика вырастет на 4,7% благодаря более сильному, чем ожидалось, восстановлению в Соединенных Штатах, говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию. Предыдущий прогноз - 4,3%.
В докладе говорится, что пересмотр в сторону повышения предыдущего прогноза, сделанного в сентябре прошлого года, обусловил ожидаемый рост потребительских расходов в США на фоне прогресса в распространении вакцин против COVID-19 и обширного пакета мер стимулирования.
"Ожидается, что восстановление мировой экономики, начавшееся в третьем квартале 2020 года, продолжится до 2021 года, хотя и с большой степенью неравномерности и непредсказуемости, отражающей эпидемиологические, политические и координационные неопределенности", - говорится в отчете.
Ранее в этом месяце ОЭСР также повысила свой прогноз роста мирового ВВП на этот год с 4,2% до 5,6%.
Однако в ООН предупреждают, что COVID-19 будет иметь долгосрочные экономические последствия, которые потребуют постоянной государственной поддержки. В докладе говорится, что главный риск для глобальных перспектив - это «ошибочный возврат к режиму жесткой экономии».
По оценкам ООН, в прошлом году объем производства упал на 3,9%, поскольку распространение коронавируса вызвало локдауны по всему миру.
В докладе это воздействие названо "непомерным", представленное как "беспрецедентное сокращение доходов", особенно сильно пострадавшие в развивающихся странах.
Тем не менее в нем говорится, что было бы хуже, если бы центральные банки не предприняли упреждающих действий, чтобы избежать финансового краха. В докладе также говорится, что помогли пакеты помощи и восстановление цен на сырьевые товары, а также ускорение разработки вакцин.