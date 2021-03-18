Украина должна активнее продвигать свой экспорт Против украинских экспортеров сегодня действует 36 защитных мер. Поэтому нам нужно занимать активную позицию в антидемпинговых судебных процессах, заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



Нардеп также считает необходимым принять в Украине закон о локализации и успешно провести переговоры с ЕС о пересмотре Договора об ассоциации.



"Необходимо убедить европейских партнеров расширить доступ украинской промышленной продукции на рынок Евросоюза. Но и про другие рынки забывать не стоит. Украинская дипломатия должна стать гибкой и одновременно решительной в отношении введения ответных торговых мер", - сказал он.



Как известно, за последние 10 лет количество ограничительных мер на мировом рынке выросло с 900 до более чем 10 тысяч. На смену эпохе глобализации пришла эпоха протекционизма. Все началось с того, что в 2018 году президент США Дональд Трамп воспользовался ст. 232 закона «О расширении торговли» времен Карибского кризиса и ввел импортные пошлины: на сталь - 25%, и на алюминий - 10%. Власти ЕС приняли зеркальные меры. Взаимные торговые ограничения двух центров мировой торговли спровоцировали рост протекционизма в глобальной экономике.



Эксперты предполагали, что с уходом Трампа "уйдут" и ограничения. Но протекционизм продолжается, несмотря на экономические потери американских промышленников, рост внутренних цен на сталь и потерю около 245 тыс рабочих мест. Новый президент Джо Байден вряд ли отменит пошлины полностью, ведь тогда Администрация США окажется под огнем критики металлургического лобби. Тем не менее Байден договорился с ЕС приостановить действие ограничений на сталь и алюминий до июля 2021 года.



По времени это совпадает с запланированной публикацией в Евросоюзе закона о введении механизма СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism). По официальной версии, это способ уравнять конкурентные возможности зеленой промышленной продукции и продукции с высоким содержанием углерода, и таким образом стимулировать экологические преобразования. По факту – это торговые ограничения, которые дают европейским производителям преимущества над производителями из регионов, которые не могут себе позволить или не хотят проводить экомодернизацию промышленности.



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