Германия решила потратить 2 млрд евро на зеленый водород Германия откроет в России и Саудовской Аравии бюро по вопросам производства и поставок водорода. Ранее в немецком правительстве заявляли о том, что Россия могла бы работать с Германией по производству "зеленого" водорода, который бы поставляли по "Северному потоку — 2".



"Вместе с возобновляемыми источниками энергии водород предлагает выход из глобальной климатической катастрофы, в которую нас привели ископаемые источники энергии. Соответственно, здесь возникает огромный рынок будущего. Если нефть была черным золотом, то водород — невидимое золото будущего", — сказал он на форуме Berlin Energy Transition Dialogue.



По его словам, если ранее нефтяные месторождения приводили к межгосударственным конфликтам, то водородное топливо можно производить в любой стране.



Германия в ближайшие годы инвестирует 2 млрд евро, чтобы стимулировать международный рынок водорода.



"Мы должны поддержать сегодняшних экспортеров ископаемых видов топлива, если хотим избежать политических потрясений. В этой связи МИД расширит диалог с производителями традиционных энергоресурсов, такими как Россия и Саудовская Аравия, чтобы они могли своевременно скорректировать свои бизнес-модели. Учитывая это, мы работаем сейчас над созданием бюро по вопросам водорода, в том числе в Москве и Эр-Рияде", — сказал Х.Маас.



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