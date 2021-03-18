В Европе количество сотрудников, работающих из дома, выросло почти в 18 раз Число офисных сотрудников, работающих из дома, в 2020 году увеличилось в 17,7 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщается в прогнозе исследовательской компании International Data Corporation (IDC).



Прогноз основывается на исследовании намерений компаний вернуть сотрудников в офис, а также на официальной статистике и макроэкономических ожиданиях, передает Интерфакс-Украина.



Прогноз предусматривает первоначальное возвращение сотрудников в офис на фоне вакцинации от коронавируса, однако их количество не достигнет уровней, наблюдавшихся до пандемии.



Подобная тенденция связана с существенным ростом перехода на гибкий график работы, что вызвано доступностью оборудования для работы из дома и преимуществами удаленной работы для производительности.



Еще одним фактором является сокращение расходов, связанное с переводом сотрудников на удаленную работу и отсутствием необходимости аренды офисных помещений.



На фоне активной кампании вакцинации в Европе IDC ожидает постепенного начала возвращения сотрудников в офисы во втором полугодии 2021 года и в течение 2022 года, показатель достигнет пика в 2023 году, ожидают исследователи.



Количество сотрудников, работающих в офисах, как ожидается, продолжит расти в течение следующих пяти лет, однако рост не будет достаточным, чтобы компенсировать падение показателя, начавшееся в период пандемии коронавируса.



IDC ожидает, что к 2025 году ежедневное число сотрудников в офисах европейских компаний будет на 30,1% ниже, чем в 2019 году.



"Мы не вернемся к тому, как работали раньше", - говорит эксперт IDC Мик Хейз.



Тенденция окажет влияние на используемые технологии. IDC отмечает важность сохранения равных цифровых возможностей для сотрудников вне зависимости от их места работы.



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