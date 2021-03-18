УЗ в ближайшее время объявит конкурс на должность нового председателя правления

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" начнет в ближайшее время конкурсный отбор нового председателя правления компании. Как передает Укринформ, об этом говорится в официальном заявлении Наблюдательного совета УЗ в Фейсбуке.
"Ответственный за финансы член правления Иван Юрик будет руководить Обществом в промежуточный период для обеспечения финансовой и операционной стабильности Укрзализныци. В ближайшее время Наблюдательный совет начнет конкурсный отбор нового председателя правления", - говорится в заявлении.
Отмечается также, что решение о предложении освободить Владимира Жмака от должности председателя правления принято Наблюдательным советом в интересах Общества.
В то же время экс-председатель правления АО "Укрзализныця" В.Жмак считает, что решение правительства о его увольнении произошло с грубым нарушением всех возможных процедур и закона.
"Итак, Кабинет министров принял решение о моем освобождении от должности председателя правления Укрзализныци. Это решение выглядит, как минимум, странно, как в связи с отсутствием оснований, так и с грубым нарушением всех возможных процедур и закона", - написал он в Телеграме.
Он напомнил, что в понедельник на внеочередном заседании наблюдательного совета представил отчет о работе, но "фидбэков", кроме нареканий на плохую коммуникацию не получил. "Вчера ... я получил звонок от председателя Наблюдательного совета, который.... предложил срочно написать заявление об увольнении по соглашению сторон. Поскольку оснований для такого "дружественного предложения" я не видел, каких-либо сообщений о недостатках в своей работе от Наблюдательного совета никогда не получал, поэтому эту щедрую оферту не принял", - отметил В.Жмак.
Он считает, что Наблюдательному совету будет непросто назначить нового руководителя.
Как сообщал Укринформ, Кабинет министров принял решение о досрочном прекращении полномочий председателя правления акционерного общества "Українська залізниця" В.Жмака. Правительство также приняло решение о временном возложении обязанностей председателя правления Укрзализныци на Ивана Юрика (член правления "Укрзализныци").