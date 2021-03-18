Paul Wurth поддержит производство зеленой стали в Чили

Compañia Siderúrgica Huachipato SA и Paul Wurth Italia SpA, входящий в состав SMS Group, подписали Соглашение о технологическом сотрудничестве, чтобы изучить возможность перехода к производству низкоуглеродистой стали в Чили по всей цепочке создания стоимости CAP Group.
Стороны обязуются совместно провести технико-экономическое обоснование технологической дорожной карты по сырью из низкоуглеродистой стали. План перехода направлен на принятие незамедлительных мер по сокращению выбросов CO2 в результате деятельности CSH за счет использования возобновляемых источников энергии и водорода в сочетании с высокоэффективными технологиями. Таким образом, этот процесс трансформации приведет к созданию портфеля продукции для экологически чистых марок стали.
Compañía Siderúrgica Huachipato - крупнейший сталелитейный комплекс в Чили. Расположенный в районе Биобио, он поставляет высококачественный сортовой прокат для горнодобывающей промышленности, промышленности, металлообработки и строительства.
CAP Group - ведущий производитель железной руды и окатышей на тихоокеанском побережье Америки, крупнейший производитель стали в Чили, крупнейший переработчик стали и третий по величине портовый оператор в стране. У него есть различные операции, распределенные по всей Чили, а также в Перу и Аргентине.