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Paul Wurth поддержит производство зеленой стали в Чили

18.03.21 16:23 , SteelGuru
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Compañia Siderúrgica Huachipato SA и Paul Wurth Italia SpA, входящий в состав SMS Group, подписали Соглашение о технологическом сотрудничестве, чтобы изучить возможность перехода к производству низкоуглеродистой стали в Чили по всей цепочке создания стоимости CAP Group.

Стороны обязуются совместно провести технико-экономическое обоснование технологической дорожной карты по сырью из низкоуглеродистой стали. План перехода направлен на принятие незамедлительных мер по сокращению выбросов CO2 в результате деятельности CSH за счет использования возобновляемых источников энергии и водорода в сочетании с высокоэффективными технологиями. Таким образом, этот процесс трансформации приведет к созданию портфеля продукции для экологически чистых марок стали.

Compañía Siderúrgica Huachipato - крупнейший сталелитейный комплекс в Чили. Расположенный в районе Биобио, он поставляет высококачественный сортовой прокат для горнодобывающей промышленности, промышленности, металлообработки и строительства.

CAP Group - ведущий производитель железной руды и окатышей на тихоокеанском побережье Америки, крупнейший производитель стали в Чили, крупнейший переработчик стали и третий по величине портовый оператор в стране. У него есть различные операции, распределенные по всей Чили, а также в Перу и Аргентине.

МинПром

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