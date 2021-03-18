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JSW Steel ожидает резкого роста потребления стали в Индии
Управляющий директор JSW Steel и главный финансовый директор группы Сешагири Рао сказал в интервью The Hindu: "Мы экспортировали 15 млн тонн стали и импортировали 7 млн тонн. В прошлом финансовом году у нас были запасы в 13,5 млн тонн, которые теперь можно было бы сократить до 8,5–9 млн тонн. В условиях медленного нормализации экономики потребление стали в декабре и январе превысило 10 млн тонн. При текущем уровне потребление в следующем финансовом году составит 120 млн тонн. Индийские сталелитейные компании столкнутся с проблемами в поддержании экспорта стали на текущем уровне в течение следующего финансового года, учитывая тот факт, что внутреннее производство почти удовлетворит спрос внутри страны".
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