JSW Steel ожидает резкого роста потребления стали в Индии Управляющий директор JSW Steel и главный финансовый директор группы Сешагири Рао сказал в интервью The Hindu: "Мы экспортировали 15 млн тонн стали и импортировали 7 млн тонн. В прошлом финансовом году у нас были запасы в 13,5 млн тонн, которые теперь можно было бы сократить до 8,5–9 млн тонн. В условиях медленного нормализации экономики потребление стали в декабре и январе превысило 10 млн тонн. При текущем уровне потребление в следующем финансовом году составит 120 млн тонн. Индийские сталелитейные компании столкнутся с проблемами в поддержании экспорта стали на текущем уровне в течение следующего финансового года, учитывая тот факт, что внутреннее производство почти удовлетворит спрос внутри страны".



Также, по словам С.Рао, по сравнению с потреблением производство стали может вырасти до 122 млн тонн в следующем финансовом году с 94 млн тонн в этом году. Хотя индийские сталелитейные компании не использовали установленную мощность в 142 млн тонн, дополнительные мощности добавляются, ведь потребление будет расти.



Сама JSW Steel к июню намерена добавить мощности на 5 млн тонн, в то время как другие производители добавят 2-3 млн тонн. Таким образом, общая мощность увеличится до 150 млн тонн.



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