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В Украине появятся Центры креативной экономики

18.03.21 17:36 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для создания центров креативной экономики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Ожидается, что такие центры будут стимулировать повышение экономической активности в регионах, культивировать smart-предпринимательство и способствовать снижению безработицы и эмиграции молодежи. Планируется, что они будут включать создание лабораторий, IТ-школы, микропроизводство, креативные пространства для обучения и коворкинга.

В государственном бюджете на 2021 год на создание Центров предусмотрено более 110 млн грн. Средства будут направлены, в частности на строительство (новое, реконструкцию или капитальный ремонт) зданий, в которых будут создаваться центры креативной экономики, а также на изготовление проектной документации.

Предложения в отношении перечней проектов будут формироваться местными государственными администрациями, исполнительными органами местных советов и подаваться на утверждение Минрегиона.

Среди основных условий предоставления финансирования – соответствие проекта по созданию центров креативной экономики приоритетам, определенных в программных и стратегических документах развития территорий, наличие финансово-экономического обоснования способности долгосрочного функционирования центра креативной экономики. Кроме того, проекты должны соответствовать принципам безбарьерности и срок их реализации не превышает 2 года.

МинПром

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