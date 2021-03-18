В ArcelorMittal назвали декарбонизацию самой главной проблемой

Крупнейшая металлургическая компания ArcelorMittal тратит 325 млн евро на пилотные программы в Европе, которые включают производство стали с помощью водорода и использование бактерий для превращения отработанного углекислого газа в полезные химические вещества. Эта сумма составляет менее 1% от выручки компании за 2020 год.
Но будущие затраты на преобразование ряда доменных печей в экологически безопасные предприятия, вероятно, составят десятки миллиардов евро, заявляет компания.
"Самая большая проблема, с которой мир столкнется в следующие 30 лет, - это декарбонизация", - говорит Адитья Миттал, который недавно сменил своего отца Лакшми Миттала на посту генерального директора ArcelorMittal.
У ArcelorMittal есть заводы по всему миру, но давление экологов особенно остро ощущается в Европе, где компания производит около половины своей стали. Штаб-квартира компании находится в Люксембурге, и Урсула фон дер Ляйен, которая стала президентом Европейской комиссии в 2019 году, объявила настоящую войну загрязнителям окружающей среды.
В 2019 году глобальные операции ArcelorMittal произвели 90 млн метрических тонн стали, что составляет около 5% от общемирового объема, при этом выбросы углекислого газа составили 185 млн тонн.
Ожидается, что штрафы за выбросы в рамках европейской программы торговли квотами на выбросы углерода и других мер будут быстро расти в ближайшие годы, сокращая и без того незначительную прибыль производителей стали.
"Все ожидают, что правила будут очень строгими", - сказал Акио Ито, старший партнер консалтинговой компании Roland Berger в Мюнхене.