Азовсталь освоила четыре новых вида продукции С начала года мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь" группы "Метинвест" освоил четыре новых вида продукции и произвел листовой прокат с повышенными прочностными свойствами для египетского трубного завода IPIC.



Среди новых видов металлопроката - применяемые в строительстве плиты толщиной 100 мм из стали марки С355-6 по ГОСТ 27772-2015 и плиты толщиной 60 мм из марки стали S355J2W по EN 10025-5. Также металлурги наладили производство листового проката толщиной 30-44 мм из стали марки S550Q, и слябов толщиной 220 мм из марки стали HSLA 35 (DS0006A).



Специально для египетского заказчика проработали химический состав стали, технологию производства и прокатки листовой продукции. Из разных марок стали наладили производство применяемых в строительстве плит толщиной 60 и 100 мм, листового проката толщиной 30-44 мм и слябов толщиной 220 мм.



"Меткомбинат "Азовсталь" не первый год сотрудничает с IPIC, поставляя в Египет штрипсовой прокат для производства труб, – отметил директор по технологии и качеству МК "Азовсталь" Группы "Метинвест" Дмитрий Зотов. – Задача для меткомбината остается неизменной: для сохранения конкурентоспособности необходимо максимально сохранить существующие рынки сбыта, выполняя сложные заказы, а также за счет развития продуктового портфеля и высокого качества металлопроката завоевывать новые. Благодаря командной работе специалистов предприятия нам это удается".



Также от египетской компании поступил заказ на производство листового проката с индивидуальными характеристиками – клиент выдвинул ряд дополнительных высоких требований по пределам текучести и прочности, доле вязкой составляющей на ударных образцах и при испытаниях падающим грузом.



Независимая инспекция BUREAU VERITAS без замечаний приняла произведенную металлопродукцию как по поверхности и качеству, так и по механическим испытаниям. В установленные сроки заказ высокой сложности был выполнен - металл отгружен заказчику и прибыл в порт назначения.



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