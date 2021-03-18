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Минэнерго решило отозвать Концепцию реформирования угольной отрасли

18.03.21 10:34 , Бизнес Цензор
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Министерство энергетики отозвало проект Концепции реформирования угольной отрасли. Об этом и.о. министра Юрий Витренко сообщил во время встречи с представителями шахтерских профсоюзов, передает пресс-служба Минэнерго.

"Мы отозвали концепцию, которая была подготовлена ранее, чтобы убедиться, что мы действительно сделаем эффективную вертикально интегрированную компанию на базе "Центрэнерго". Мы готовы полностью содействовать, если новообразованная компания действительно будет работать как часы и будет вовремя выплачивать деньги", – сказал Ю.Витренко.

Глава министерства также рассказал о планах по трансформации угольных регионов, в частности, в рамках сотрудничества с немецкими партнерами, а также инвестициях в те предприятия, которые исчерпали ресурс. По словам Ю.Витренко, на их месте в процессе трансформации планируется создать новые предприятия при поддержке инвесторов.

Согласно сообщению, участники встречи также обсудили вопросы погашения долгов перед шахтерами по выплате зарплат, а также взаиморасчетов между различными структурами: ПАО "Центрэнерго", ООО "Укрвуглезбагачення Групп", ООО "Укрвугилля", государственными угледобывающими предприятиями.

Как сообщалось, в начале октября прошлого года бывшая и.о. министра энергетики Ольга Буславец представила проект концепции реформирования угольной отрасли Украины.

Согласно проекту концепции, речь, в частности, идет о распределении шахт на три группы: первая – шахты, подлежащие интеграции с ПАО "Центрэнерго" и являются его ресурсной базой. Вторая – шахты двойного назначения, то есть те, которые добывают и энергетический, и коксующийся уголь, используемый в металлургии. Третья группа – шахты, подлежащие приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы с целью перепрофилирования.

О.Буславец также заявляла, что Согласно проекту Концепции трансформации угольной отрасли, все убыточные шахты Украины будут закрыты в течение 10 лет, в ближайшие годы также будет минимизировано дотирование угольных предприятий из бюджета.

МинПром

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