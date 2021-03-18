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Металлурги Чехии заявили, что выплавка стали на водороде подорвет энергобаланс страны

18.03.21 17:47 , Металлургпром
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Чешский сталелитейный союз заявил, что другой технологии производства первичной стали, кроме доменных печей, в стране нет и не будет еще долго, а переход на водород съест треть нынешней электроэнергии всей республики.

"По нашим оценкам, производство 5 млн тонн водородной стали в Чешской Республике будет означать десятикратное увеличение энергопотребления в отрасли до примерно 21 ТВтч в год. Это почти треть потребления во всей Чешской Республике и в десять раз больше, чем сегодня в чешской сталелитейной промышленности", - сказал Даниэль Урбан, президент правления Чешского сталелитейного союза.

Он поставил под сомнение способность энергетического сектора Чехии поставлять столько "зеленой" энергии, потому что только так имеет смысл отказаться от угля.

Чешские производители стали также обратили внимание на ситуацию с системой торговли выбросами в ЕС. Во-первых, она не охватывает всю экономику, что снижает конкурентоспособность некоторых ее отраслей. Во-вторых, резкий скачок цен на квоты на выбросы еще больше ударил по энергоемким секторам.

В феврале цена прав на выбросы CO2 достигла 40 евро, а это означает, что за два года их стоимость, увеличившись на 30 евро, увеличилась в четыре раза.

"Столь резкое повышение цен на выбросы удивляет всех, в том числе Еврокомиссию. Есть опасность, что компании, решившие сделать крупные инвестиции в сокращение выбросов, могут пострадать из-за этого", - говорит Ян Чудек, председатель наблюдательного совета Unia Stalowa и управляющий директор металлургического завода Třinecké železárny.

Он также отмечает, что из-за медленного процесса выдачи необходимых разрешений в Чешской Республике компании будут тратить все больше и больше денег на квоты на выбросы вместо того, чтобы вкладывать средства в разработку новых чистых технологий в течение следующих 5-10 лет. Это явно ухудшит их глобальную конкурентоспособность.

"Медленное развитие безуглеродных технологий означает, что металлургическая промышленность надолго будет обречена на использование кокса, который является не топливом в доменном процессе, а химическим агентом, необходимым для восстановления железной руды до чугуна из которого производится сталь. У нас нет другой технологии для первичного производства стали, и ее у нас не будет еще долго", - добавляет Я.Чудек.

МинПром

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