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Укрзализныця без масла: первые жертвы мирового кризиса смазочной отрасли

18.03.21 15:55
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Прогнозируемый экспертами сырьевой кризис в смазочной отрасли набирает обороты. "Укрзализныця" не смогла закупить индустриальное масло на февральском тендере. Причина – заниженная ожидаемая стоимость по отношению к реальным на сегодня ценам на смазочную продукцию.

С начала 2021 года смазочную отрасль Украины лихорадит очередной кризис. Мировой спад производства топлива привел к дефициту базовых масел I и II группы и спровоцировал небывалое удорожание закупочных цен на базовое сырье. Фактически, к марту 2021 года цена взлетела на 70 % по отношению к октябрю 2020 года. Это привело к росту цен на готовую продукцию смазочной отрасли во всем мире.

Многие компании Украины уже столкнулись с реальностью возросшей цены на промышленное масло. Так, филиал "ЦОП" АО "Укрзализныця" объявил о повторном проведении тендеров на поставку 360 тонн масел по рамочным контрактам. Но поставщики, подписавшие с ней рамочные соглашения, не подали заявки на участие в конкурсах. Причиной срыва закупки, по данным сайта enkorr, стала заниженная ожидаемая стоимость масел. "Базовые масла сегодня уже стоят дороже 1000 долларов за тонну", – сообщил один из участников рынка из числа поставщиков УЗ.

При этом некоторые смазочные предприятия пытаются в сложившейся ситуации предлагать заниженную цену, а после победы полностью или частично срывают поставки, ведь дешевого сырья больше нет ни у кого. Например, такое предприятие, как "Хилл Корпорейшн Юкрейн" уже в 2021 году не выполнило обязательства по поставкам более 300 тонн индустриального масла. Хотя, по условиям соглашений, обязалось поставить продукцию по минимальной на сегодня цене в Украине.

Аномально низкая цена на смазочную продукцию в Украине сегодня – это практически гарантия срыва поставки. Ведь реальные индикаторы рынка смазочной отрасли на 1 марта 2021 года выглядят так:

Украина Цена на
01.07. 2020		 Цена на
01. 10. 2020		 Цена на 01.02.2021 Цена на
01.03 2021
 
Индустриальное масло
И-20 22 000 грн./т 28 000 грн./т 36 000 грн./т 42 000 грн./т
И-40 22 000 грн./т 28 000 грн./т 36 000 грн./т 42 000 грн./т
И-50 25 000 грн./т 29 000 грн./т 38 000 грн./т 44 000 грн./т
Моторное масло
М10Г2к 28 000 грн./т 30 000 грн./т 39 000 грн./т 45 000 грн./т

Наблюдаемый кризис на мировом нефтерынке пришелся именно на масла для промышленных целей. В основном их производят из базовых масел SN-150, SN-500. Изменения в цене этих компонентов выглядят так:

Fob Black sea Цена на
01.07. 2020
 		 Цена на
01. 10. 2020
 		 Цена на 01.02.2021 Цена на
01.03 2021
 
SN 150 366 $/т 558 $/т 840 $/т 1 068 $/т
SN 500 390 $/т 582 $/т 948 $/т 1 176 $/т

В ситуации, когда итоговая цена на смазочную продукцию за 10 месяцев выросла в два раза, всем предприятиям промышленного сектора приходится проявлять гибкость. Как быстро это поймут в "Укрзализныце" - покажет время.

МинПром



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