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Украина сожгла 40,3% запасов газа в ПХГ

17.03.21 17:51 , Бизнес Цензор
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Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины ушли ниже 17 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

В целом почти за пять месяцев отопительного сезона (с 19 октября 2020 года по 16 марта 2021 года) страна снизила запасы в ПХГ на 40,3% (на 11,47 млрд кубометров) – до 16,97 млрд кубометров, передает Интерфакс-Украина.

В частности, в октябре отбор из хранилищ составил 0,2 млрд кубометров, в ноябре – 1,8 млрд кубометров, в декабре – 2,8 млрд кубометров, в январе – 2,6 млрд кубометров, в феврале – 2,9 млрд кубометров, 1-16 марта – 1,2 млрд кубометров.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в середине февраля прогнозировал, что Украина выйдет из отопительного сезона 2020/2021 с запасами в ПХГ около 17 млрд кубометров. В то же время в прохладной первой половине марта фиксируется среднесуточный отбор из хранилищ около 75 млн кубометров, а прогноз погоды до конца текущего месяца пока не дает оснований для завершения отопительного сезона ранее начала апреля.

Таким образом, следует ожидать, что Украина выйдет из отопительного сезона 2020/21 годов с запасами в хранилищах менее 16 млрд кубометров, что соответствует уровню прошлого года.

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд кубометров (с 21,784 млрд кубометров до 15,78 млрд кубометров). В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,78 млрд кубометров до 28,44 млрд кубометров.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров) и Вергунское (0,4 млрд кубометров, находится на временно оккупированной территории).

МинПром

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