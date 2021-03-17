Южная Корея готова дать Украине денег на строительство евроколеи Украина и Южная Корея договорились о грантовом финансировании пре-ТЭО для строительства евроколеи в Украине. Как передает Укринформ со ссылкой на сайт Мининфраструктуры, такая договоренность была достигнута в рамках рабочего визита украинской делегации во главе с первым заместителем министра инфраструктуры Украины Дмитрием Абрамовичем в Сеул (Республика Корея).



"В этом году мы анонсировали старт одного из ключевых для отрасли проекта по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине. На начальном этапе он будет предусматривать строительство железнодорожной линии со скоростью движения до 250 км/ч и современной инфраструктуры для обслуживания InterCity и контейнерных перевозок в направлении ЕС. Сейчас есть официальные подписанные договоренности с корейской национальной железной дорогой, предусматривающие возможность грантового финансирования пре-ТЭО для строительства евроколеи в Украине. Благодарен за постоянную поддержку и заинтересованность корейской стороны и компании Hyundai Corporation в развитии транспортного сектора Украины. Мы готовы в дальнейшем углублять наши отношения", - прокомментировал расширение сотрудничества между украинской и корейской стороной министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.



Стороны договорились о сотрудничестве в развитии высокоскоростного железнодорожного движения в Украине и улучшении пассажирских перевозок по железной дороге. По результатам этих встреч под патронатом Министерства инфраструктуры были подписаны соответствующие документы. Д.Абрамович в ходе переговоров в Сеуле отметил: "Подписание меморандума создает условия для возможности привлечения финансирования корейской стороны для подготовки технико-экономических обоснований по проектам, содержащим общий интерес, в частности проекта по внедрению высокоскоростного железнодорожного движения в Украине". Он также представил приоритетные инфраструктурные проекты в области транспорта. В свою очередь, корейская сторона выразила заинтересованность в расширении сотрудничества для совместной реализации новых инфраструктурных проектов.



Кроме этого, в рамках двусторонней встречи с Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея украинская сторона выразила готовность заключить в этом году соглашение между правительствами двух стран о кредитах от Фонда сотрудничества экономического развития Республики Корея.



МинПром





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