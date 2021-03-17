При неудаче приватизации Центрэнерго могут отдать Кабмину Глава Министерства энергетики Украины Юрий Витренко считает необходимым передать ПАО "Центрэнерго" в управление министерства или Кабинета министров в случае неудачной приватизации.



"Если ФГИ не сможет приватизировать "Центрэнерго", причем так, чтобы привлечь реального инвестора, который бы вложил деньги в его модернизацию, тогда нужно отдать его министерству или правительству, чтобы заниматься уже с государственной точки зрения оптимизацией его деятельности, трансформацией и так далее", – сказал он на встрече с представителями угольной отрасли в Минэнерго в среду.



Как сообщил Ю.Витренко, он обсудит этот вопрос с Фондом госимущества (ФГИ) Украины, а также озвучит на предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которую он собирался после встречи с представителями госшахт.



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