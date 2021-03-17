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ЗАЗ отчитался о 339 млн грн прибыли

17.03.21 16:52 , Бизнес Цензор
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АО "Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), входящее в корпорацию "УкрАВТО", по предварительным данным завершило 2020 год с чистой прибылью в размере 339,89 млн грн, что в 9,2 раза меньше аналогичного показателя 2019 года.

Согласно опубликованной в системе раскрытия НКЦБФР информации к повестке дня общего собрания акционеров 21 апреля, нераспределенная прибыль к началу текущего года составляла 132,5 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в 2019 году ЗАЗ нарастил чистую прибыль в 2,9 раза к предыдущему году – до 3,13 млрд грн.

В 2018 году предприятие получило 1,07 млрд грн чистой прибыли, тогда как в 2017 году убыток составлял 287,75 млн грн.

ЗАЗ принадлежит корпорации "УкрАвто" Тариэла Васадзе. С 2019 года до сентября 2020 года завод не производил легковых автомобилей. До конца 2020 года (за сентябрь-декабрь), по данным ассоциации "Укравтопром", завод выпустил 816 легковых автомобилей. Кроме того, в прошлом году ЗАЗ выпустил 69 автобусов.

МинПром

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