Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Северный поток-2 продолжат строить уже в конце марта

17.03.21 16:34 , РБК Украина
печать
размер текста:

Строительство второй нитки российского газопровода "Северного потока-2" начнут в водах Дании. Работы должны начаться уже в конце марта.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на график компании Nord Stream 2 AG, предоставленный Датским энергетическим агентством.

В компании уточняют, что подготовительный этап строительства запланирован на середину марта этого года. При этом предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала.

Также известно, что перед началом работ Nord Stream 2 AG должна представить скорректированный график. Ведомству не требуется утверждать его.

Отметим, что российский проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В США наложили санкции на компании, которые принимают участие в этом проекте, поскольку считают, что Россия использует этот проект с целью влияния на Европу.

Строительство газопровода было приостановлено, однако сейчас они продолжились в территориальных водах Дании.

Напомним, Украина призвала США заблокировать "Северный поток-2". С таким заявлением выступил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в разговоре с сенатором США Робертом Портманом.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:35
Южная Корея готова дать Украине денег на строительство евроколеи
17:15
При неудаче приватизации Центрэнерго могут отдать Кабмину
16:52
ЗАЗ отчитался о 339 млн грн прибыли
16:15
Местным бюджетам пообещали 1,5 млрд грн от акциза на топливо
15:52
Иран произвел рекордный объем алюминиевых слитков
15:36
Fortescue построит в Бразилии завод по производству экологически чистого водорода
15:17
Nucor сообщила о рекордной прибыли в первом квартале
14:53
Кабмин уволил главу Укрзализныци Жмака
14:43
Финансирование задолженностей перед шахтерами разблокировано
14:32
Запорожтрансформатор получил 2,5 млрд грн убытка за 2020 год
14:13
Эксперты предрекают рынку стали V-образный подъем
13:51
За 2 месяца Нафтогаз пополнил бюджет почти на 13 млрд грн
13:48
Руководство УЗ пытается сохранить монопольное положение компании на рынке
13:35
Правительство делает ставку на углеродно-нейтральное развитие экономики
13:14
Объем поставок нефти в мире упал на 2 млн барр. в сутки
13:10
Пошлина на экспорт лома уже не выполняет заградительной функции - металлурги
12:57
В феврале автопродажи в ЕС упали до минимума за 8 лет
12:56
ЕС хочет запретить импорт грязного металла
12:35
Австралия замахнулась на производство дополнительных 120 млн тонн руды в год
12:15
В ЕВА заявили, что обновленный госэкоконтроль не должен давить на бизнес
16.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!