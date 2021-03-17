Северный поток-2 продолжат строить уже в конце марта Строительство второй нитки российского газопровода "Северного потока-2" начнут в водах Дании. Работы должны начаться уже в конце марта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на график компании Nord Stream 2 AG, предоставленный Датским энергетическим агентством.



В компании уточняют, что подготовительный этап строительства запланирован на середину марта этого года. При этом предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала.



Также известно, что перед началом работ Nord Stream 2 AG должна представить скорректированный график. Ведомству не требуется утверждать его.



Отметим, что российский проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В США наложили санкции на компании, которые принимают участие в этом проекте, поскольку считают, что Россия использует этот проект с целью влияния на Европу.



Строительство газопровода было приостановлено, однако сейчас они продолжились в территориальных водах Дании.



Напомним, Украина призвала США заблокировать "Северный поток-2". С таким заявлением выступил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в разговоре с сенатором США Робертом Портманом.



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