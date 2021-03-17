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Местным бюджетам пообещали 1,5 млрд грн от акциза на топливо

17.03.21 16:15 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров утвердил порядок зачисления в бюджеты органов местного самоуправления части акцизного налога с топлива, которое произведено или ввезено на территорию Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, только за первые 2,5 месяца года это даст дополнительные 1,2 млрд грн для местной власти на улучшение дорог, учебных и медицинских учреждений.

"Средства с акцизного налога, накопленные с 1 января этого года, должны быть распределены по бюджетам громад в двухнедельный срок со дня вступления в силу соответствующего постановления", – отметил Д.Шмыгаль.

При этом, подчеркнул глава правительства, в дальнейшем 13,44% акциза от топлива автоматически и бесперебойно будут поступать в бюджеты, исходя из объемов реализованного топлива на соответствующей территории.

Как отметили в пресс-службе Министерства финансов, по состоянию на 16 марта на казначейском счету накопилось 1,5 млрд грн налога, которые и распределят между местными бюджетами. 

МинПром

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