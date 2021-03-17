Финансирование задолженностей перед шахтерами разблокировано В марте вступил в силу ЗУ 1285-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы". Этот закон наделяет и.о. министра полноценными полномочиями министра.



"Это крайне важно для запуска финансирования различного рода отраслевых программ. До этого исполняющий обязанности министра не имел права подписывать бюджетные программы. Поэтому такой важный вопрос, как выплата заработных плат, невозможно было решить даже при наличии денег в бюджете", - отмечает народный депутат Дмитрий Шпенов.



К моменту принятия закона задолженность по зарплатам перед шахтерами достигла 1,75 млрд грн. В современных условиях это не допустимо. Лихие 90-е с их задержками по выплате зарплат давно минули, сегодня людям как никогда важно своевременно получать заработанное вовремя. Семьи шахтеров столкнулись одновременно с двумя кризисами: экономическим и карантинным.



В феврале 2021 года угледобывающие предприятия выполнили план на 119%, добыв 2,6 млн т угля. Необходимо отдать должное шахтерам, - они увеличили выработку, несмотря на рост долгов по зарплатам. В отопительный период работа отрасли важна, так как большая часть тепловой генерации в Украине обеспечивается за счет сжигания угля.



По официальным сообщениям Минэнерго, финансирование отрасли разблокировано. Чиновники пообещали, что кроме долгов шахтеры до конца года будут стабильно получать зарплату. На это вместе с финансированием работ на шахте №10 Нововолынска предусмотрено более 3 млрд грн.



Также подписан приказ о выделении 1 млрд грн на финансирование шахт, подлежащих ликвидации и шахты "Надежда". На обеспечение горноспасательных мероприятий выделено 340 млн грн, защиту ядерных установок и материалов - 42 млн грн, на реализацию государственной программы «теплых кредитов» - 150 млн грн.



"Конечно же хорошо, что финансирование задолженности по зарплатам и самих зарплат шахтеров разблокировано. Однако правительству и парламенту необходимо задуматься, как не допустить повторения подобных ситуаций в будущем. За каждой бюджетной строкой стоят судьбы людей. Причем семьи шахтеров часто живут в моногородах, где вся жизнь зависит от работы шахт. Ответственность перед людьми должна стать главным приоритетом власти", - подчеркивает народный депутат.



МинПром



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