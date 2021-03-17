Fortescue построит в Бразилии завод по производству экологически чистого водорода Как сообщает агентство Reuters, австралийская Fortescue Metals Group Ltd в понедельник 15 марта анонсировала, что намерена построить завод по производству экологически чистого водорода в Бразилии.Так компания выполняет недавно объявленные планы по снижению выбросов углерода к 2030 году.



Fortescue Future Industries (FFI), подразделение компании, подписало меморандум о взаимопонимании (МоВ) с Порту-ду-Асу, крупным бразильским морским портом и промышленным центром, для изучения возможности установки на месте установки экологически чистого водорода мощностью 300 мегаватт. Предварительное соглашение, подписанное в конце февраля, ранее не разглашалось.



Fortescue планирует выйти на нулевой уровень выбросов углерода к 2030 году, что приведет к переносу своей предыдущей цели на 10 лет. В рамках этой цели компания нацелена на производство зеленого водорода в промышленных масштабах к 2023 году.



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