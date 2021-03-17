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Fortescue построит в Бразилии завод по производству экологически чистого водорода
17.03.21 15:36 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Reuters, австралийская Fortescue Metals Group Ltd в понедельник 15 марта анонсировала, что намерена построить завод по производству экологически чистого водорода в Бразилии.Так компания выполняет недавно объявленные планы по снижению выбросов углерода к 2030 году.
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