Nucor сообщила о рекордной прибыли в первом квартале Как сообщает агентство Platts, американская компания Nucor 16 марта сообщила,что прибыль компании достигнет рекордного уровня в первом квартале, при этом ожидается, что высокий спрос и увеличенная маржа сохранятся во втором квартале.



Nucor ожидает, что за квартал, закончившийся 3 апреля, ее прибыль будет в диапазоне от 3,00 до 3,10 долл. на разводненную акцию. Для сравнения: прибыль в размере 7 центов на разводненную акцию или чистая прибыль в размере 20,3 млн долл. в квартале прошлого года и прибыль 1,30 долл. на разводненную акцию или чистая прибыль в размере 398,8 млн долл. в четвертом квартале 2020 года.



"Ожидается, что март будет самым сильным месяцем в квартале, - говорится в заявлении Nucor. - С начала года рентабельность выросла, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и во втором квартале. Мы полагаем, что прибыль во втором квартале 2021 года, вероятно, установит новый рекорд квартальной прибыли".



По словам Nucor, все три сегмента компании - сталелитейные заводы, стальная продукция и сырье - дают хорошие результаты. Ожидается, что результаты в сегменте сталелитейных заводов компании будут "значительно" выше, чем в предыдущем квартале, из-за высокого спроса на сталь и более высоких цен.



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