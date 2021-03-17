Кабмин уволил главу Укрзализныци Жмака Кабинет министров на заседании в среду, 17 марта, принял решение уволить председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.



Временно исполняющим обязанности председателя правления компании назначен член правления "Укрзализныци" Иван Юрик.



Ранее Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" единогласно поддержал отставку главы правления компании Владимира Жмака, написал экс-директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев на своей Facebook-странице.



"Наблюдательный совет единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления "Укрзализныци" Утверждение решения ожидается на заседании Кабинета министров Украины", - написал он.



Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" В.Жмака председателем правления АО "Укрзализныця" 26 августа 2020 года.



Наблюдательный совет "Укрзализныци" 12 августа 2020 года поддержал кандидатуру В.Жмака на должность главы компании.



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