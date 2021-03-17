Руководство УЗ пытается сохранить монопольное положение компании на рынке Кабмину необходимо серьезно разобраться, что на самом деле происходит в "Укрзализныце". Несмотря на утвержденную реформу, руководство компании делает все возможное, чтобы сохранить выгоды от монопольного положения на рынке, считает народный депутат Муса Магомедов.



"А ведь на УЗ возлагают большие надежды смежные отрасли - машиностроение и металлургия, которые крайне заинтересованы в расширении внутреннего рынка промышленной продукции. Реформированная железная дорога может стать драйвером роста экономики, но ожидание явно затянулось", - сказал он.



Как известно, в октябре 2020 года Министерство инфраструктуры представило проект приказа о сокращении срока службы ж/д вагонов. Необходимость ввести такие ограничения чиновники объяснили якобы переизбытком устаревших и небезопасных вагонов, большинство которых закуплено в РФ.



Сегодня в Украине введен запрет на ввоз (даже временный) подвижного грузового состава из России. Действующие вагоностроительные заводы простаивают, так как "Укрзализныця" не спешит раздавать заказы на производство новых вагонов отечественным производителям. Между тем, согласно утвержденной инвестпрограмме, УЗ в 2021 году должна направить на обновление подвижного состава более 10 млрд грн.



По оценкам бизнеса, если МИУ сможет реализовать свою инициативу, на рынке ж/д грузоперевозок разом исчезнет 42 тыс вагонов, а к 2028 году их парк сократится на 39%, по сравнению с нынешним количеством. Таким образом в отрасли возникнет искусственный дефицит, который приведет к росту стоимости новых вагонов, их аренды, а также - росту тарифов УЗ на грузоперевозки.



"Как видим, от ограничений выигрывает только железнодорожный монополист. Проигрывают – грузоотправители, и в первую очередь, - промышленность и сельское хозяйство. Именно они обеспечивают большую часть валютных поступлений в Украину и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Ухудшение логистических возможностей также приведет к снижению объемов производства, росту запасов готовой продукции на складах и убыткам экспортеров", - отметил М.Магомедов.



МинПром



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