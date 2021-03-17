Запорожтрансформатор получил 2,5 млрд грн убытка за 2020 год АО "Запорожтрансформатор" (ЗТР), крупный производитель трансформаторного оборудования, входящий в группу "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина, по предварительным данным получил в 2020 году чистый убыток в размере 2,54 млрд грн. Об этом свидетельствует информация к повестке дня запланированного на 20 апреля общего собрания акционеров предприятия, передает Интерфакс-Украина.



Согласно сообщению, непокрытый убыток предприятия к началу текущего года составил 8,79 млрд грн (годом ранее – 5,72 млрд грн).



По данным предприятия, за минувший год его текущие обязательства возросли на 32% – до 11,43 млрд грн, долгосрочные сократились на 14,5% – до 219,28 млн грн.



Суммарная дебиторская задолженность ЗТР по состонию на 1 января 2021 года составляла 521,95 млн грн (годом ранее – 459,74 млн грн), активы в целом – 3,39 млрд грн.



Собственный капитал АО "ЗТР" на начало текущего года имеет отрицательное значение – 8,26 млрд грн, уставный капитал – 22,1 млн грн.



Акционеры на собрании планируют утвердить отчеты органов управления и финансовую отчетность за 2019 и 2020 годы.



Как сообщалось, "Запорожтрансформатор" в 2019 году получил чистую прибыль в размере 408,5 млн грн после убытка на 503,45 млн грн годом ранее.



Напомним, Хозсуд Запорожской области 17 октября 2019 года открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Запорожтрансформатор" по инициативе самого же предприятия. В рамках дела о банкротстве банки заявили требования к предприятию на общую сумму более 10 млрд грн. В том числе заявленные требования "Проминвестбанка" составили 6,1 млрд грн, "Сбербанка" – 2,2 млрд грн, ING Bank N.V. – 741 млн грн, "ИНГ Банка" – 214,2 млн грн.



По данным АО "Запорожтрансформатор", предприятие поставляет оборудование в 88 стран. Общая численность персонала – 2 500 человек. Общая площадь завода – 700 тыс. кв.м. Производственная площадь – 230 тыс. кв.м.



В госреестре конечным бенефициаром "Запорожтрансформатора" числится одноклассник бизнесмена и менеджер швейцарского офиса Energy Standard Group Леонид Пивоваров (Швейцария), а ЛЭО – болгарин Максим Марков. Лондонский арбитраж ранее признал, что реальный владелец этих активов К.Григоришин.



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