Эксперты предрекают рынку стали V-образный подъем После спада в 2020 г. мировая экономика демонстрирует V-образный подъем. Это приводит к быстрому расширению спроса на стальную продукцию и росту цен на нее. Такую точку зрения выразил на конференции Международной ассоциации производителей арматуры IREPAS менеджер по международным продажам испанской компании Celsa Group Александр Гордиенко.



По его словам, которые приводит S&P Global Platts, спад в мировой экономике в 2020 г. составил всего 3,5% вследствие восстановления во втором полугодии. В 2021 г. ожидается резкий подъем, благодаря которому темпы роста потребления стальной продукции достигнут рекордного уровня за последние годы.



Согласно оценкам Celsa в 2020 г. глобальное потребление длинномерного проката составило 905 млн т, что на 0,7% больше, чем годом ранее. При этом спрос на катанку и качественный сорт прибавил соответственно 2 и 3,2% по сравнению с 2019 г., а на фасонный прокат и арматуру сократился соответственно на 3,2 и 0,6%.



С конца прошлого года цены на стальную продукцию в мире растут, и прекращения этой тенденции пока не предвидится. Дальнейшее развитие рынка сортового проката будет определяться такими факторами как ход вакцинации населения и реализация программ стимулирования экономики, в частности, инфраструктурного строительства в США.



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