Пошлина на экспорт лома уже не выполняет заградительной функции - металлурги На сегодня ставка пошлины на экспорт металлолома из Украины в размере 58 евро за тонну уже не выполняет своей заградительной функции. Такое мнение в ходе круглого стола "Проблемные вопросы украинского рынка металлолома" высказали представители металлургических и литейных компаний Украины.



В частности, руководитель направления ООО "Метинвест Ресурс" Вячеслав Попов высказал обеспокоенность темпами роста экспорта металлолома в январе-феврале 2021 год. "Мы видим, что существующая пошлина на экспорт стального лома в размере 58 евро за тонну уже не является заградительной", - сказал он.



При этом он призвал принять законопроект №5175, которым продлевается экспортная пошлина на лом еще на 5 лет.



Напомним, экспорт стального лома из Украины в январе-феврале 2021 года вырос в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 30,189 тыс. т., по данным Государственной таможенной службы. В денежном выражении экспорт металлолома увеличился в 3,7 раза, до $10,087 млн.



В свою очередь председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко предложил ввести 2-летний мораторий на экспорт лома в связи с ситуацией на внешних рынках и продлить действующую пошлину на вывоз лома.



"Пошлину нужно продлевать, но самый спокойный и безболезненный способ решения проблемы дефицита лома на внутреннем рынке – это мораторий", - подчеркнул он, добавив, что страны-соседи Украины, включая Россию и государства СНГ, уже прибегли к жестким ограничениям экспорта стального лома.



Степан Клименко, вице-президент Ассоциации литейщиков Украины, сообщил, что на сегодня литейные предприятия испытывают большой дефицит в обеспечении металлоломом, особенно качественным.



"Поставки некачественного лома уже привели к росту затрат на энергоносители и снижение конкурентоспособности украинского литья и продукции машиностроение. В итоге предприятия практически на 100% переходят на оборотный лом", - констатировал он.



Как сообщалось ранее, президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что принятие законопроекта №5175, предусматривающего продление на 5 лет действующей пошлины на экспорт стального лома, позволит обеспечить стратегически важным сырьем работу украинских металлургов и будет соответствовать защитным практикам, применяемым в других странах для поддержки национальной металлургии.



МинПром



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