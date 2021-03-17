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В феврале автопродажи в ЕС упали до минимума за 8 лет

17.03.21 12:57
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Продажи автомобилей в Европейском союзе в феврале упали на 19,3% в годовом выражении из-за падения спроса на фоне неопределенности и карантинных мер, обусловленных пандемией COVID-19.

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных в прошлом месяце новых автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) составило 771,486 тыс. по сравнению с 956,43 тыс. в феврале 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

Это минимальный показатель для февраля с 2013 года, отмечается в сообщении.

Практически все 27 государств ЕС продемонстрировали спад продаж, исключением стали только Ирландия (+4,9%) и Швеция (+5,3%). Среди четырех крупнейших авторынков региона в Испании показатель рухнул на 38,4%, во Франции - на 20,9%, в Германии - на 19%, в Италии - на 12,3%.
В январе-феврале регистрация автомобилей в Евросоюзе рухнула на 21,7%, составив 1,498 млн. В том числе в Испании сокращение составило 44,6%, в Италии - 13,1%, во Франции - 14,2%, в Германии - 25,1%, говорится в сообщении ACEA.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС в минувшем месяце уменьшились на 17,4%, Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) - на 21,7%, BMW - на 9,1%, Daimler - на 19,3%.

Реализация автомобилей группы Renault упала на 27,9%. Японские Toyota и Nissan сократили продажи соответственно на 11,4% и на 36,5%, южнокорейская Hyundai - на 18,7%, американская Ford - на 19,5%.

Количество регистраций новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, покинувшая Европейский союз 31 января 2020 года) в феврале сократилось на 20,3% - до 850,17 тыс. За два месяца текущего года показатель упал на 23,1% и составил 1,693 млн.

МинПром

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