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Задача власти - защита интересов промышленности, а не доведение ее до банкротства

17.03.21 12:15
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Последние инициативы "слуг" в парламентском комитете по экологии ВР шокируют своей недальновидностью. На рассмотрении в Раде – два вредоносных законопроекта 4167 и 3091, которые запросто способны угробить всю промышленность, заявляет народный депутат Сергей Магера.

"Один из них комитет рекомендовал вынести в сессионный зал. Второй – уже в повестке. Таким образом, это, пожалуй, первый комитет, решения которого критикует не только промышленники, даже сами экологи. Нонсенс. К сожалению, комитет не слышит голос здравого смысла. Они не анализируют и не оценивают, как те или иные законопроекты отразятся на экономике", - сказал он.

По мнению нардепа, законопроект №4167 создает базу для коррупционной кормушки, так он еще и содержит норму о перевыдаче предприятиям интегрированных разрешений. Многие предприятия их уже получили. Но авторы законопроекта хотят, чтобы все предприятия получили разрешение еще раз – даже те, у кого не закончился срок действия предыдущего.

Еще хуже законопроект 3091 "О государственном экологическом контроле", считает С.Магера. Во-первых, законопроектом предлагается значительно расширить полномочия Экоинспекции. Согласно документу, она должна стать чуть ли подобием силового ведомства: с рейдами, патрулированием, штрафами и другими неприятными сюрпризами для промышленников.

"Штрафы – отдельная тема. Например, вам смогут вне судебного порядка влепить штраф в размере до 1,8 млн. грн, а в случае повторного совершения 3,6 млн. грн. Какое предприятие выдержит такой пресс в условиях кризиса?", - добавил нардеп.

С.Магера выразил уверенность, что оба законопроекта – и 3091, и 4167 вредны и неприемлемы для промышленности. "Это пример того, как абсолютно непродуманными, скороспешными инициативами можно угробить львиную часть экономики. Власть должна активно отстаивать интересы промышленности, а не ставить ее на колени и грань выживания", - резюмировал политик.

МинПром

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