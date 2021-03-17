Регистрировать законопроект "О безопасности и здоровье работников" в нынешнем виде нельзя - Шпенов

Регистрировать законопроект "О безопасности и здоровье работников" в нынешнем виде нельзя. Его нужно коренным образом переделать, уверен народный депутат ДмитрийШпенов.
"Для этого Министерству необходимо провести широкую дискуссию с профсоюзами и бизнесом. Возможно, стоит модернизировать действующий закон "Об охране труда" чтобы не "выдумывать велосипед" под предлогом проведения европейских реформ", - сказал нардеп.
Как известно, на сайте Минэкономики опубликован текст з/п "О безопасности и здоровье работников", который значительно снижает роль профсоюзов и гарантии защиты работников предприятий.
"Рассмотрим этот законопроект с точки зрения ГМК – стержневой отрасли украинской экономики. Здесь около 40% работников задействованы на участках с тяжелыми и вредными условиями труда. В соответствии с указанным законопроектом, обязанность работодателя обеспечивать безопасные условия труда и нести ответственность за их отсутствие заменяются гарантией безопасности работника на уровне минимизации рисков", - отмечает Д.Шпенов.
"Это значит, что, если к концу рабочего дня ничего не случилось, то безопасность работника была гарантирована. Согласно тексту документа, предприятие само определяет степень рисков и способ их преодоления. Фактически государство самоустраняется от регулирования трудовых отношений, расширяя права предприятий принимать решения в сфере охраны труда", - добавил он.
По мнению Д.Шпенова, если данный з/п примет ВР, профсоюзы не смогут осуществлять общественный контроль за безопасностью труда, а работники лишатся льгот и выплат за вредные условия. Нивелирование роли профсоюзов, на мой взгляд, необоснованно. Они важны, как посредник в отношениях между компаниями и работниками.
"Во многом благодаря работе профсоюзов зарплаты в промышленном секторе выросли даже в период коронакризиса. Сегодня более 40% работников промпредприятий получают з/п выше 20 тыс грн. Причем роль профсоюзов не только в отстаивании интересов наемных работников, но и в грамотном донесении позиции работодателя до трудовых коллективов", - подчеркивает народный депутат.