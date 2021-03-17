Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Регистрировать законопроект "О безопасности и здоровье работников" в нынешнем виде нельзя - Шпенов

17.03.21 11:45
печать
размер текста:

Регистрировать законопроект "О безопасности и здоровье работников" в нынешнем виде нельзя. Его нужно коренным образом переделать, уверен народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Для этого Министерству необходимо провести широкую дискуссию с профсоюзами и бизнесом. Возможно, стоит модернизировать действующий закон "Об охране труда" чтобы не "выдумывать велосипед" под предлогом проведения европейских реформ", - сказал нардеп.

Как известно, на сайте Минэкономики опубликован текст з/п "О безопасности и здоровье работников", который значительно снижает роль профсоюзов и гарантии защиты работников предприятий.

"Рассмотрим этот законопроект с точки зрения ГМК – стержневой отрасли украинской экономики. Здесь около 40% работников задействованы на участках с тяжелыми и вредными условиями труда. В соответствии с указанным законопроектом, обязанность работодателя обеспечивать безопасные условия труда и нести ответственность за их отсутствие заменяются гарантией безопасности работника на уровне минимизации рисков", - отмечает Д.Шпенов.

"Это значит, что, если к концу рабочего дня ничего не случилось, то безопасность работника была гарантирована. Согласно тексту документа, предприятие само определяет степень рисков и способ их преодоления. Фактически государство самоустраняется от регулирования трудовых отношений, расширяя права предприятий принимать решения в сфере охраны труда", - добавил он.

По мнению Д.Шпенова, если данный з/п примет ВР, профсоюзы не смогут осуществлять общественный контроль за безопасностью труда, а работники лишатся льгот и выплат за вредные условия. Нивелирование роли профсоюзов, на мой взгляд, необоснованно. Они важны, как посредник в отношениях между компаниями и работниками.

"Во многом благодаря работе профсоюзов зарплаты в промышленном секторе выросли даже в период коронакризиса. Сегодня более 40% работников промпредприятий получают з/п выше 20 тыс грн. Причем роль профсоюзов не только в отстаивании интересов наемных работников, но и в грамотном донесении позиции работодателя до трудовых коллективов", - подчеркивает народный депутат.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:14
Объем поставок нефти в мире упал на 2 млн барр. в сутки
13:10
Пошлина на экспорт лома уже не выполняет заградительной функции - металлурги
12:57
В феврале автопродажи в ЕС упали до минимума за 8 лет
12:56
ЕС хочет запретить импорт грязного металла
12:35
Австралия замахнулась на производство дополнительных 120 млн тонн руды в год
12:15
В ЕВА заявили, что обновленный госэкоконтроль не должен давить на бизнес
12:15
Задача власти - защита интересов промышленности, а не доведение ее до банкротства
11:51
Для трансформации угольных регионов Украины создана рабочая группа
11:33
Китайская Wanbao Mining начала добычу кобальта на руднике в Конго
11:14
Индийская Thriveni Earthmovers построит крупный завод по выпуску окатышей
10:53
Salzgitter поставил первую партию зеленой стали
10:36
Русал за год потерял свыше 20% прибыли
10:12
Энергоатом подал в суд иск на 9 млрд грн к ГарПоку
09:58
Deutsche Bank ожидает ускорения темпов роста мировой экономики
09:30
В Украине начали действовать усиленные штрафы за нарушение ПДД
09:12
Норникель снизил производственную программу на 2021 год
08:40
Минфин разместил ОВГЗ на 14,3 млрд грн
08:04
В УЗ не видят оснований для увольнения Жмака
16.03.21
18:02
УЗ решила в этом году побольше заработать на грузоперевозках
17:51
На КВСЗ скоростную ж/д дорогу от Киева до Европы назвали фантазией
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!