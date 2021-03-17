Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

По итогам 2020 года Ferrexpo увеличила чистую прибыль на 57%

17.03.21 11:03
печать
размер текста:

Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине по итогам 2020 года получила 635,3 млн долл. чистой прибыли, что на 57,5% выше показателя 2019 года (403,3 млн долл). Согласно годовому отчету, опубликованному компанией на Лондонской фондовой бирже в среду, ее выручка в минувшем году увеличилась на 12,8% – до $1 млрд 700,321 млн с $1 млрд 506,724 млн, передает Интерфакс-Украина.

EBITDA выросла на 46% - до $859 млн (в 2019 году она составляла $586 млн). Компания увеличила чистый денежный поток от операций на 45% - до $ 687 млн ($473 млн). Капитальные инвестиции снизились на 17% - до $206 млн ($247 млн).

Как сообщалось, Ferrexpo в 2020 году увеличило суммарное производство окатышей на 7% по сравнению с 2019 годом – до 11,218 млн тонн. Выпуск концентрата возрос на 5,9%, до 14 млн тонн.

Ferrexpo в 2019 году получила $403,293 млн чистой прибыли, что на 20,3% выше показателя 2018 года ($335,22 млн). Ее выручка в 2019г увеличилась на 18,3% – до $1 млрд 506,724 млн. EBITDA выросла на 17% - до $586 млн (в 2018 году она составляла $503 млн). Компания увеличила чистый денежный поток от операций на 62% - до $473 млн ($292 млн). Капитальные инвестиции возросли на 83% - до $247 млн ($135 млн).

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. На Лондонской фондовой бирже (LSE) обращаются акции британской Ferrеxpo plc, которая владеет 100% акций швейцарской Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:33
Китайская Wanbao Mining начала добычу кобальта на руднике в Конго
11:14
Индийская Thriveni Earthmovers построит крупный завод по выпуску окатышей
10:53
Salzgitter поставил первую партию зеленой стали
10:36
Русал за год потерял свыше 20% прибыли
10:12
Энергоатом подал в суд иск на 9 млрд грн к ГарПоку
09:58
Deutsche Bank ожидает ускорения темпов роста мировой экономики
09:30
В Украине начали действовать усиленные штрафы за нарушение ПДД
09:12
Норникель снизил производственную программу на 2021 год
08:40
Минфин разместил ОВГЗ на 14,3 млрд грн
08:04
В УЗ не видят оснований для увольнения Жмака
16.03.21
18:02
УЗ решила в этом году побольше заработать на грузоперевозках
17:51
На КВСЗ скоростную ж/д дорогу от Киева до Европы назвали фантазией
17:34
Порт Черноморск отгрузил в США 70 тыс. тонн чугуна
17:13
Автогаз может подорожать еще на 1 грн и стать дефицитным
16:56
Приказ о списании вагонов по возрасту угрожает срывом Большого строительства – эксперт
16:34
Украина произвела рекордный объем удобрений за 5 лет
16:16
ТМК купила Челябинский трубопрокатный завод
15:51
УЗ опять может остаться без руководителя
15:33
Европа вводит углеродный занавес против Украины – эксперт
15:16
Эффективная торговая политика Украины подразумевает продление экспортной пошлины на лом
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!