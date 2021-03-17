По итогам 2020 года Ferrexpo увеличила чистую прибыль на 57% Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине по итогам 2020 года получила 635,3 млн долл. чистой прибыли, что на 57,5% выше показателя 2019 года (403,3 млн долл). Согласно годовому отчету, опубликованному компанией на Лондонской фондовой бирже в среду, ее выручка в минувшем году увеличилась на 12,8% – до $1 млрд 700,321 млн с $1 млрд 506,724 млн, передает Интерфакс-Украина.



EBITDA выросла на 46% - до $859 млн (в 2019 году она составляла $586 млн). Компания увеличила чистый денежный поток от операций на 45% - до $ 687 млн ($473 млн). Капитальные инвестиции снизились на 17% - до $206 млн ($247 млн).



Как сообщалось, Ferrexpo в 2020 году увеличило суммарное производство окатышей на 7% по сравнению с 2019 годом – до 11,218 млн тонн. Выпуск концентрата возрос на 5,9%, до 14 млн тонн.



Ferrexpo в 2019 году получила $403,293 млн чистой прибыли, что на 20,3% выше показателя 2018 года ($335,22 млн). Ее выручка в 2019г увеличилась на 18,3% – до $1 млрд 506,724 млн. EBITDA выросла на 17% - до $586 млн (в 2018 году она составляла $503 млн). Компания увеличила чистый денежный поток от операций на 62% - до $473 млн ($292 млн). Капитальные инвестиции возросли на 83% - до $247 млн ($135 млн).



Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. На Лондонской фондовой бирже (LSE) обращаются акции британской Ferrеxpo plc, которая владеет 100% акций швейцарской Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.



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