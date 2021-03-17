ЕС хочет запретить импорт грязного металла Европейский Союз (ЕС) пересмотрит свое энергетическое законодательство, чтобы лучше адаптировать его к своим климатическим целям, и закроет европейский рынок для продуктов, в частности, металла, произведенных с помощью неэкологических технологий. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме Berlin Energy Transition Dialogue, передает Укринформ.



"Чтобы достичь цели уменьшения на 55% парниковых выбросов к концу десятилетия, ... к лету мы пересмотрим все европейское энергетическое и климатическое законодательство, чтобы оно соответствовало (этой цели - ред.)", - заявила фон дер Ляйен.



По ее словам, планируется усовершенствовать систему торговли выбросами: расширить ее на морской сектор и лучше применять в авиации; применять для повышения энергоэффективности зданий и дорожного транспорта. Также планируется предложить средства повышения энергоэффективности бытовой техники, от пылесосов до смартфонов. Предполагается увеличить инвестиции в аккумуляторную инфраструктуру и батарейные технологии, чтобы помочь автоиндустрии быстрее перейти к электромобильности. Напоследок, планируется поднять "зеленое финансирование" на новый уровень, в частности увеличить на 350 млрд евро в год инвестиции в энергетическую систему в течение ближайших 10 лет.



Особенно глава ЕК выделила металлургическую промышленность. Она отметила, что необходимо, чтобы "компании массово инвестировали в дорогие экологические технологии, чтобы сделать сталь "зеленой". "Зеленая сталь", по подсчетам, стоит примерно на 100 евро за тонну больше, чем та, которая производится традиционно. Чтобы не поставить под удар европейские усилия, нужно остановить попадание на европейский рынок "дешевых товаров из-за границы". Поэтому в этом году в ЕС будет представлено защитный механизм Carbon border adjustment mechanism, который запретит импорт определенных продуктов.



"Мы так много вложили в сокращение выбросов, просто не можем позволить себе импортировать выбросы из-за рубежа", - заявила фон дер Ляйен.



Такой подход, по ее убеждению, будет стимулировать также иностранных производителей сокращать выбросы. Стальная промышленность, напомнила политик, ответственна за 9% выбросов на планете.



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