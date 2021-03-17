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Австралия замахнулась на производство дополнительных 120 млн тонн руды в год

17.03.21 12:35 , Steelland
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Более мелкие проекты по добыче железной руды в Австралии уже запустили около 10 млн тонн в год новых мощностей, а еще 110 млн тонн в год рудных запасов, скорее всего, будут запущены в производство до конца текущего года в благоприятных условиях высоких цен на железную руду и более низких затрат. Такой прогноз сделали в Argus, изучив отчеты горнодобывающих компаний Австралии за прошлый год.

Международные границы снова открываются, что позволяет перемещать квалифицированную рабочую силу на проекты. Увеличение потока квалифицированной рабочей силы сократит стоимость строительства новых проектов по добыче железной руды и позволит тем, кто уже находится в стадии разработки, быстрее перейти к производству.

Крупные горнодобывающие компании Австралии, занимающиеся добычей железной руды - BHP, Rio Tinto и Fortescue – пока не готовы инвестировать средства в крупные проекты по развитию своих основных карьеров, поскольку они видят краткосрочную конкуренцию со стороны увеличения производства в Бразилии и долгосрочную конкуренцию со стороны разработчиков. крупных африканских месторождений. Но более мелкие фирмы готовы восполнить этот пробел, особенно в отношении железной руды с более низким содержанием железа, разведанные запасы которой были проданы в начале 2019 года.

Вчера Argus оценил цену на железную руду ICX на уровне шестилетнего максимума в 166,35 долл. США за тонну в китайском порту Циндао по сравнению со 132,50 долл. США за тонну 30 ноября 2020 года и 90,30 долл. США за тонну годом ранее.

МинПром

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