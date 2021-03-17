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В ЕВА заявили, что обновленный госэкоконтроль не должен давить на бизнес

17.03.21 12:15 , РБК Украина
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Экологический комитет ВРУ рассмотрит сегодня, 17 марта, доработанную версию законопроекта №3091 об государственном экологическом контроле. Документ обеспечивает предпосылки для ликвидации Госэкоинспекции и создание нового органа, однако в основе - риск-ориентированный подход.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации (EBA), опубликованном на официальном сайте.

Так, отмечают в EBA, в новой редакции законопроекта были учтены следующие критические замечания для бизнеса. Например, что плановые и внеплановые проверки осуществляются в рабочее время согласно правилам внутреннего трудового распорядка предприятия. Уточнен механизм проведения нового мероприятия государственного экологического контроля - рейдовых проверок, которые могут осуществляться исключительно в отношении физических лиц. Исключены полномочия органов государственного экологического контроля останавливать деятельность предприятий без решения суда. Исключен контроль за соблюдением требований лицензионных условий, который убирает дублирование функций с другими органами.

Кроме этого, законопроект стремится вписать принципы экологического контроля в иерархии действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

В то же время в ассоциации добавляют, что в тексте документа содержатся неоднозначные положение, которые еще больше зарегулируют природоохранную отрасль и не поддерживаются бизнесом.

Среди них 4-ступенчатая градация предприятий в зависимости от степени риска на окружающую среду – от "наивысшего степени риска" до "незначительного". Хотя, на данный момент в действующем законодательстве предусматривается трехступенчатая система классификации. По мнению бизнеса, это может способствовать субъективному подхода относительно определения периодичности проведения проверок и предвзято сокращать срок повторной проверки контролирующим органом. В ЕС повторные проверки могут осуществляться не чаще, чем раз в 6 месяцев.

Также законопроектом дублируются положения по отбору проб и проведения их анализа в соответствии с ЗУ "Об охране окружающей природной среды".

Приказ о проверке предприятия может содержать как название компании, так и только адрес, по которым выявлены нарушения. Фактически, это дает основания осуществлять проверку сразу нескольких компаний, если у них общий адрес.

Использование в качестве оснований для проверки обращений физических лиц о нарушении, причиненный вред от которого не доказан. Это может привести к блокированию работы предприятия в связи с заведомо ложными жалобами. Поэтому обоснованность и наличие фактических доказательств такого вреда обязательно должна быть предусмотрена в законопроекте.

"Бизнес обращает внимание, что положений, которые не поддерживаются сообществом - немало. Поэтому Европейская бизнес-ассоциация обращается к парламенту и правительству с просьбой учесть замечания бизнеса и способствовать разработке качественной и комплексной природоохранной системы, чтобы после реформы мы получили эффективный орган, а не бюрократического гиганта, основная цель которого - давление на бизнес", - резюмируют в EBA.

МинПром

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