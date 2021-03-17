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Для трансформации угольных регионов Украины создана рабочая группа

17.03.21 11:51 , Укринформ
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Угольные регионы Украины ожидают постепенную и поэтапную трансформацию - уже создана постоянная рабочая группа, которая разработала необходимую программу.

Как сообщает сайт Донецкой ОГА, об этом на брифинге в Краматорске заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, передает Укринформ.

"Мы анализируем опыт стран, уже прошедших этот путь - Великобритания, Германия. Мы понимаем объем инвестиций, которые необходимо вложить государству. Сегодня мы активно сотрудничаем с правительством Германии, используя их опыт и наработки. У нас создана постоянная рабочая группа, которая разработала программу трансформации", - сказал министр.

Он отметил, что трансформация угольных регионов является одним из приоритетов деятельности правительства, и государственная стратегия регионального развития на следующие 7 лет предусматривает конкретные действия в этом направлении.

Также А.Чернышов отметил, что трансформация - это вопрос обеспечения альтернативными рабочими местами тех профессионалов, которые теряют работу по тем или иным причинам в результате реорганизации угольных предприятий. Программа будет предусматривать профессиональное развитие и переквалификацию, создание новых рабочих мест и зон динамичного экономического развития. Реализации этой программы Украиной должна быть короче, чем в других странах с таким опытом.

Министр подчеркнул, что именно поэтому сейчас в рамках проектов ГФРР специально выделяют проекты экономического развития, которые предусматривают создание индустриальных, технологических парков, IT-парков, промышленных предприятий, которые могли бы создать потенциал для новых рабочих мест.

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко добавил, что концепция трансформации предприятий, угольного региона в целом предусматривает мягкий подход, и не нужно "путать трансформацию с консервацией и закрытием". По его словам, специалисты осуществят аудит каждого угольного предприятия.

Как сообщал Укринформ, Донецкой области на реализацию инфраструктурных проектов в рамках программы "Большое строительство" в 2021 году выделят около 1 млрд грн.

МинПром

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