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Индийская Thriveni Earthmovers построит крупный завод по выпуску окатышей

17.03.21 11:14 , Металлоснабжение и сбыт
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Индийская компания Thriveni Earthmovers, занимающаяся строительством рудников и шахт и предоставляющая различные услуги горнодобывающим предприятиям, заявила о намерении построить крупный завод по производству железорудных окатышей в районе портового города Парадип в штате Одиша.

Первая очередь проекта стоимостью 33 млрд рупий (около 450 млн долл.) предусматривает строительство фабрики окомкования мощностью 8 млн. т в год с последующим расширением до 16 млн и 24 млн т в год.

Предприятие будет соединено шламопроводом пропускной способностью 30 млн т (сухих) в год с железорудным ГОКом Deojhar. Компания Thriveni получила разрешение на его строительство в конце 2020 г. Стоимость этого проекта оценивается в 14 млрд. рупий.

Как отмечает компания, объем добычи железной руды на комбинате Deojhar с самого начала будет составлять 30 млн. т в год. Поэтому и мощность фабрики в Парадипе по получению сухого материала для окомкования будет с самого начала равняться тем же 30 млн. т в год. Излишки сырья будут экспортироваться или продаваться индийским металлургическим компаниям.

На своем заводе Thriveni планирует выпускать окатыши для доменных печей с содержанием железа 60-65% и для модулей по производству восстановленного железа с 65-67,5% Fe. Предприятие будет соединено конвейером со специализированным причалом в порту Парадип для погрузки окатышей на суда и отправки индийским и зарубежным клиентам.

В настоящее время компания завершает процесс приобретения земельного участка под завод и рассчитывает оформить все документы в начале второй половины текущего года.

По данным SteelMint, в настоящее время совокупные мощности по производству железорудных окатышей в Индии составляют около 90 млн т в год. Объем выпуска в 2020 г. составил около 60 млн т, а экспорт — порядка 13 млн т.

МинПром

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