Salzgitter поставил первую партию зеленой стали Германский производитель листового проката Salzgitter поставил первую партию "зеленой" стали, произведенной с минимальными выбросами углекислого газа. По данным германских СМИ, ее покупателем стала компания Miele, выпускающая бытовую технику.



Для получения "зеленой" стали Salzgitter использует электродуговую печь на заводе Peine. В ноябре прошлого года на установленной там МНЛЗ было освоено получение слябов, которые затем отправляются на завод Salzgitter Flachstahl для прокатки. Данная технология обеспечивает снижение выбросов углекислого газа примерно на 75% по сравнению с традиционным доменно-конвертерным процессом.



Полученный таким образом прокат дороже обычного из-за более высоких затрат. При этом большинство потребителей не готовы платить больше и не имеют политических или экономических стимулов для приобретения "зеленой" стальной продукции. Тем не менее, как сообщил генеральный директор Salzgitter Йорг Фурманн, на 2021 г. компания планирует "пятизначный" объем ее продаж.



В середине марта Salzgitter ввела в строй первую в германской металлургической промышленности установку по получению «зеленого» водорода. Ветротурбины совокупной установленной мощностью 30 МВт поставляют электроэнергию на два электролизера производительностью около 450 куб. м водорода в час.



Компания планирует использовать водород в качестве альтернативы коксу в доменных печах. Проект стоимостью около 50 млн. евро был совместно реализован Salzgitter и ее партнерами — Avacon (принадлежит энергетической компании E.ON) и Linde.



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