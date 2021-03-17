Русал за год потерял свыше 20% прибыли Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в 2020 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 20,9% и составила 759 млн долл., следует из материалов компании.



Скорректированная чистая прибыль составила 60 млн долл. против убытка годом ранее на сумму 270 млн долл., нормализованная чистая прибыль уменьшилась на 22,2%, до 990 млн долл. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 9,8%, до 871 млн долл. Выручка сократилась на 11,8%, до 8,566 млрд долл.



"Необходимо учитывать, что снижение показателя в основном связано с более высокой базой 2019 года, когда объемы продаж были выше нормального уровня из-за реализации избыточных складских запасов первичного алюминия, накопленных в течение 2018 года по причине санкций OFAC", — подчеркивается в сообщении компании.



В том числе выручка от реализации алюминия уменьшилась на 11,6%, до 7,088 млрд долл., в основном, из-за снижения средневзвешенной цены реализации алюминия на 6%, до 1,805 долл. за тонну и сокращения объемов реализации на 6%. Выручка от реализации глинозема снизилась на 19,7%, до 533 млн долл., от реализации фольги и прочей алюминиевой продукции – на 7,1%, до 381 млн долл. Себестоимость реализации уменьшилась на 12,3%, до 7,112 млрд долл. преимущественно в связи с падением объёмов реализации алюминия и ослаблением курса рубля по отношению к доллару США в сопоставляемых периодах.



Чистый долг в течение отчетного периода сократился на 14% и на 31 декабря составил 5,563 млрд долл. При этом группа согласовала новые условия двусторонней сделки со Сбербанком, обеспеченной акциями "Норникеля". Окончательный срок погашения был продлён с 2024 по 2027 год, процентная ставка была снижена: по долларовому траншу с 3М LIBOR + 3,75% до 3М LIBOR + 3%, а по рублёвому траншу с 9,15% до ключевой ставки Банка России + 1,9%. Капитальные затраты в алюминиевом сегменте увеличились на 10,5%, до 611 млн долл., в глиноземном – снизились на 4,8%, до 238 млн долл.



Как отметили в РУСАЛе, в 2020 году пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на результаты деятельности компании, особенно в первые месяцы. Однако во II полугодии наблюдалось быстрое восстановление, и к декабрю цены на алюминий в основном вернулись к уровню, предшествующему COVID-19. "К концу 2020 года премии на алюминий выросли в США, Европе и Азии выше уровней, наблюдаемых до пандемии, при этом сильные фундаментальные показатели спроса и дефицит алюминиевого лома за пределами Китая поддерживают дальнейшее увеличение спроса на первичный металл и повышение цен на продукцию с добавленной стоимостью", — добавили в РУСАЛе.



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