Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Энергоатом подал в суд иск на 9 млрд грн к ГарПоку

17.03.21 10:12 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Объем долговых претензий НАЭК "Энергоатом" к ГП "Гарантированный покупатель", заявленный в Хозяйственном суде Киева, составляет около 9 млрд грн, сообщила компания.

Согласно сообщению, сейчас суд признал долговые претензии генкомпании к "ГарПоку" на 6,8 млрд грн, еще одно заявление на сумму около 2 млрд грн находится на рассмотрении.

Последнее решение о взыскании с "ГарПока" 2,7 млрд грн принято судом 11 марта, ранее в феврале этот же суд постановил взыскать с ГП 4,1 млрд грн.

Вместе с тем, согласно единому реестру судебных решений, "ГарПок" оспорил февральское постановление суда первой инстанции в Северном аппеляционном хозяйственном суде, который во вторник назначил состав судей для рассмотрения аппеляции.

По данным "Энергоатома", долг "ГарПока" перед ним составляет свыше 6,5 млрд грн.

"Несмотря на то, что атомщики реализуют произведенную АЭС ресурс по цене ниже себестоимости, "ГарПок" систематически не оплачивает ее", – говорится в сообщении "Энергоатома".

Ранее "Энергоатом" обратился в НКРЭКУ с просьбой провести проверку относительно несоблюдения "ГарПоком" положения о спецобязательствах по обеспечению электроэнергией населения, заключающемся в оплате приобретенного у генкомании ресурса "не вовремя и не в полном объеме".

Исходя из данных "ГарПока" на сайте, он должен "Энергоатому" и "Укгридроэнерго" 4,6 млрд грн за приобретенную в 2020 году электроэнергию для населения, большая часть задолженности приходится на НАЭК.

Вместе с тем "ГарПок" информировал Секретариат Кабинета министров, что "Энергоатом" без согласования с ГП зачислил 0,8 млрд грн, или четверть полученных от него кредитных средств "Укрэнерго" в сумме 3,125 млрд грн, в оплату штрафов и пени, а не товарной продукции.

По его мнению, такие действия направлены на искусственное увеличение задолженности "ГарПока" и приводят к нарушению цели привлечения кредитных средств под госгарантии.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:33
Китайская Wanbao Mining начала добычу кобальта на руднике в Конго
11:14
Индийская Thriveni Earthmovers построит крупный завод по выпуску окатышей
11:03
По итогам 2020 года Ferrexpo увеличила чистую прибыль на 57%
10:53
Salzgitter поставил первую партию зеленой стали
10:36
Русал за год потерял свыше 20% прибыли
09:58
Deutsche Bank ожидает ускорения темпов роста мировой экономики
09:30
В Украине начали действовать усиленные штрафы за нарушение ПДД
09:12
Норникель снизил производственную программу на 2021 год
08:40
Минфин разместил ОВГЗ на 14,3 млрд грн
08:04
В УЗ не видят оснований для увольнения Жмака
16.03.21
18:02
УЗ решила в этом году побольше заработать на грузоперевозках
17:51
На КВСЗ скоростную ж/д дорогу от Киева до Европы назвали фантазией
17:34
Порт Черноморск отгрузил в США 70 тыс. тонн чугуна
17:13
Автогаз может подорожать еще на 1 грн и стать дефицитным
16:56
Приказ о списании вагонов по возрасту угрожает срывом Большого строительства – эксперт
16:34
Украина произвела рекордный объем удобрений за 5 лет
16:16
ТМК купила Челябинский трубопрокатный завод
15:51
УЗ опять может остаться без руководителя
15:33
Европа вводит углеродный занавес против Украины – эксперт
15:16
Эффективная торговая политика Украины подразумевает продление экспортной пошлины на лом
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!