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Deutsche Bank ожидает ускорения темпов роста мировой экономики

17.03.21 09:58
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Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост мирового ВВП на 6,8% в 2021 году и на 4,6% - в следующем году. Об этом сообщается в отчете банка.

Это лучше ноябрьских оценок, которые составляли соответственно 5,9% и 4,5%, передает Интерфакс-Украина.

Благоприятными факторами для экономики эксперты называют значительный прогресс в контроле над пандемией COVID-19 и вакцинация, которая может привести к коллективному иммунитету в ближайшее время, а также широкомасштабные меры финансовой поддержки в США и Европе. Кроме того, аналитики указывают на огромные накопленные сбережения и отложенный спрос, которые будут освобождаться по мере прогресса в вакцинации.

Локомотивами глобального подъема в этом году станут Китай, Индия и США.

Аналитики ожидают ускорения темпов роста потребительских цен этим летом, однако скачок инфляции, скорее всего, будет временным.

Рост глобального ВВП в первом квартале текущего года составит 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, во втором квартале - 1,4%, в третьем - 1,8%, в четвертом - 1,3%.

Экономика США увеличится соответственно на 1,5%, 2,1%, 2% и 1,7%. В Китае ожидается подъем на 1,6%, 1,5% 1,4% и 1,3% соответственно.

Согласно базовому прогнозу, безработица в США в текущем году составит 5,2% и в 2022 году - 3,8%, в Германии - соответственно 4,2% и 4%, в Великобритании - 6,1% и 6,3%, в Японии - 3,1% и 2,8%, в еврозоне - 8,5% в оба года.

МинПром

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