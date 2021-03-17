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В Украине начали действовать усиленные штрафы за нарушение ПДД

17.03.21 09:30
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Со среды, 17 марта, вступает в действие закона об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В частности, законом ужесточено наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Так, штраф за первую остановку в нетрезвом состоянии за рулем повышен до 17 тыс. грн, за повторное нарушение – до 34 тыс. грн с возможностью изъятия транспортного средства. За третье такое нарушение предусмотрен штраф в размере 51 тыс. грн с административным арестом до 15 суток и конфискацией авто.

При этом законом отменены нормы, которые позволяли избегать наказания за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В частности, продлены сроки судебного рассмотрения таких дел, при этом исключается возможность закрытия этого дела за малозначительностью или в связи с передачей на рассмотрение трудового коллектива.

Кроме того, новый закон предусматривает ужесточение наказания за превышение скорости, неиспользование ремней безопасности или мотошлемов, грязные, неосвещенные или установленные с нарушением номерные знаки, управление автомобилем без прав и т.д.

МинПром

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