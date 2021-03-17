Минфин разместил ОВГЗ на 14,3 млрд грн По итогам аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма 16 марта Минфин привлек в госбюджет 14,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.



Инвесторам предложили шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.



Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 6 лет, в долларах США - 1 год.



"От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 10,051 млрд гривень. Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 8,33%, 1-летних - 10,74%, 1,5-летних - 11,08%, 2-летних - 11,80%, 3-летних - 12,05%, а 6-летних - 12,50%", - говорится в сообщении.



В то же время от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 154 млн долл. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составила 3,7%.



МинПром

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