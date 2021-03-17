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В УЗ не видят оснований для увольнения Жмака

17.03.21 08:04
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В АО "Укрзализныця" заявили, что для отстранения председателя правления компании Владимира Жмака нет оснований. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожной компании, передает Радио Свобода.

"Мы надеемся, что такого не произойдет, поскольку объективных причин для этого мы не видим. Информация такая есть, и у нас она тоже есть, поэтому мы просто надеемся, что эта информация не соответствует действительности, так как на основании всех показателей нет оснований для снятия или замены председателя правления", – отметили в "Укрзализныце".

В компании добавили, что Жмак сейчас находится на больничном, поскольку 12 марта у него диагностировали коронавирус.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматривает возможность отстранения председателя правления Владимира Жмака.

Напомним, Кабинет министров согласовал назначение Владимира Жмака главой правления АО "Укрзализныця" в августе 2020 года. До этого Жмак был членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". С 2015 по 2016 год он был первым заместителем председателя Одесской облгосадминистрации.

МинПром

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