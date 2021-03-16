УЗ решила в этом году побольше заработать на грузоперевозках "Укрзализныця" планирует в 2021 году получить более 72 млрд грн дохода от грузовых железнодорожных перевозок, что на 10% выше показателя 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.



На объеме доходов от грузовых перевозок в 2020 году сказался фактор большой доли в перевозках внеклассового грузов, тариф на перевозку которых значительно меньше экономически обоснованного.



Отмечается, что "Укрзализныця" уже инициировала в Министерстве инфраструктуры перенос внеклассового грузов в 1 класс. Речь идет о либерализации тарифообразования в грузовых перевозках и необходимости избавляться от атавизмов, которые существуют с советских времен, когда грузы разбиваются на классы.



Классификатор определяет, какой коэффициент прибавляется к тарифу. Логика такого разделения заключалась в том, что тариф на перевозку грузов зависел от его стоимости, что не является актуальным в условиях рыночной экономики.



В текущем же году компания планирует перевезти 314 млн тонн грузов, что почти на 3% больше показателя 2020 года, а перевозки по итогам четвертого квартала 2020 года превысили показатели аналогичных периодов 2018 и 2019 годов.



По словам председателя правления "Укрзализныци" Владимира Жмака, компания планирует в апреле 2021 года предложить рынку единый логистический тариф на грузовые перевозки по железной дороге.



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